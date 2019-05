'Slomio sam nogu s 14 i mislio da je kraj. Vjera me je vratila'

Hrvatski reprezentativac i igrač Chelseaja Mateo Kovačić (25) pobjedom svog kluba (4-1) protiv Arsenala osvojio je Europsku ligu i tako nastavio svoj veliki europski trofejni niz.

Sudjelovao u akciji za dva gola, pobijedio 4-1 i s Chelseajem osvojio naslov Europske lige! Mateo Kovačić postao je nakon Ivana Rakitića drugi Hrvat koji je podignuo trofej oba velika europska natjecanja, a nakon 3 uzastopna osvajanja Lige prvaka, i četvrtu je godinu zaredom dio osvajača trofeja elitnog europskog natjecanja.

Foto: Marko Lukunić/PIXSELL/HNK Hajduk

- Igram nogomet od svoje treće ili četvrte godine. Jedan moj prijatelj počeo je igrati s pet godina i rekao je svojoj majci da sam dobar. Ona je tada pričala s mojom mamom pa me ona odvela na moj prvi trening. Došao sam tamo s pet godina i bio mlađi od svih ostalih. Bio sam jako malen, dres mi je bio predug i sve je bilo preveliko - počeo je Mateo svoju priču za službenu stranicu Chelseaja pa nastavio:

- Ipak, bio sam dobar i brzo sam učio jer sam igrao sa starijom djecom. Znao sam se štititi, shvatio sam da sam prilično brz. Prva momčad za koju sam ikad igrao bio je jedan maleni klub u mom selu, a onda sam se preselio u Linz, tamo sam igrao za LASK. Moj otac je snimao moje utakmice kamerom i nakon toga bismo ih zajedno gledali. I dalje imam neke od tih snimki i kad se želim prisjetiti starih vremena pogledam ih!

Foto: Dusko Marusic/PIXSELL

Iz Linza je Mateo naposljetku otišao u Dinamo, a 'plavi' su ga zamijetili kada je imao tek deset godina! Naposljetku je u Dinamu proveo čak šest godina...

Impresionirao Dinamovu struku

- S deset godina igrao sam za Linz protiv Dinama u Zagrebu i svidio sam im se. Dvije godine sam išao na natjecanja i igrao s njima, a onda su odlučili moju obitelj vratiti u Hrvatsku. Bio je to jedan od najljepših dana u mom životu. Bio sam malo tužan jer sam napuštao svoje prijatelje i školu, no znao sam da ću to naći i u Hrvatskoj. Ali teže je bilo mojoj obitelji... Imali su odlične poslove, sestre su mi tamo išle u školu... Ali eto, odabrali smo odlazak i to je bio savršen izbor! S 12 sam otišao u Hrvatsku, a imali smo čudesnu generaciju tamo. Hrvatska je država sa strašno talentiranim igračima, a Dinamo je jedna od najboljih škola u Europi.

Foto: Tomislav Gabelić/24sata

Ipak, nije sve baš bilo blistavo ni u Dinamu.

- S 14 godina slomio sam nogu. Bio je to težak dio karijere, ne samo za mene, nego i za obitelj koja je žrtvovala sve i moglo se dogoditi da sve bude gotovo. Bio je to težak udarac za nas, ali vjerovali smo Bogu i znali da ću se vratiti. I jesam! Sa 16 sam došao u prvu momčad, a prva utakmica je bila zaista posebna. Prošlo je dugo vremena, no zabio sam u njoj, bio je to pravi dan za pamćenje! Moj otac je bio najsretniji jer je najviše patio dok sam bio ozlijeđen i taj gol je bio za njega. Mislim da je on sada najponosniji na svijetu - govorio je Kovačić.

Čovjek za trofeje

Mateo je u finalu igrao od prve minute i odradio odličan posao. Jurio je sredinom terena u oba pravca i pokrenuo dvije akcije koje su na kraju rezultirale golovima u mreži Petra Cecha. U 76. minuti zamijenio ga je Englez Ross Barkley. Kovačić je zadnje tri sezone osvajao europski naslov u dresu Real Madrida, a sad je osvojio i Europsku ligu u dresu londonskog kluba.

Mateo je tako postao drugi Hrvat koji je osvojio i Ligu prvaka i Europsku ligu. Prije njega to je uspjelo tek Ivanu Rakitiću koji sa Sevillom slavio u Europskoj ligi, a potom s Barcelonom pobijedio u Ligi prvaka. Dosad su u najmasovnijem europskom kupu slavili Mladen Ramljak, Luka Peruzović, Mario Stanić, Ivica Olić, Ivica Križanac, Darijo Srna, Ivan Rakitić i Šime Vrsaljko.

Prvi hrvatski osvajač Kupa UEFA bio je Mladen Ramljak koji je 1974. s nizozemskim Feyenoordom u finalu pobijedio Tottenham. U prvom susretu u Londonu bilo je 2-2, a u uzvratu je nizozemski sastav na svom De Kuipu pobijedio 2-0. Luka Peruzović 1983. u dresu Anderlechta u finalu je pobijedio Benficu. Belgijanci su u Bruxellesu slavili 1-0, a u Lisabonu je bilo 1-1.

Treći hrvatski nogometaš koji je osvojio Kup UEFA bio je Mario Stanić 1999. s Parmom. Talijani su na moskovskom Lužnikiju pobijedili Marseille 3-0, a Stanić nije nastupio u finalu. Uslijedio je trijumf Ivice Olića i moskovskog CSKA 2005. godine pobjedom protiv Sportinga 3-1, a Olić je igrao do 67. minute.

Tri godine kasnije Olićev uspjeh ponovio je Ivica Križanac sa Zenitom iz St. Petersburga. U finalu igranom na Old Traffordu Zenit je pobijedio Rangers 2-0, a Križanac je odigrao cijeli susret.

Prvi Hrvat koji je kao kapetan podignuo trofej namijenjen pobjedniku Europske lige bio je Darijo Srna 2009. s ukrajinskim Šahtarom. U finalu igranom u Istanbulu Šahtar je nakon produžetaka pobijedio Werder Bremen 2-1, Srna je odradio svih 120 minuta i bio je proglašen igračem susreta.

Naslov pobjednika Europske lige ima i Ivan Rakitić, i to u dresu Seville. Andalužani su 2014. u finalu u Torinu nakon izvođenja kaznenih udaraca pobijedili Benficu 4-2. Rakitić je odigrao cijeli susret.

Posljednji hrvatski nogometaš koji je prije Kovačića slavio u Europskoj ligi bio je Šime Vrsaljko prošle godine u dresu Atletico Madrida. Španjolski sastav je u finalu u Lyonu pobijedio Marseille sa 3-0, a Šime je igrao prvo poluvrijeme.

Hrvati osvajači Kupa UEFA/Europske lige

Mladen Ramljak (Feyenoord) 1974. Luka Peruzović (Anderlecht) 1983. Mario Stanić (Parma) 1999. Ivica Olić (CSKA Moskva) 2005. Ivica Križanac (Zenit St.Petersburg) 2008. Darijo Srna (Šahtar Donetsk) 2009. Ivan Rakitić (Sevilla) 2014. Šime Vrsaljko (Atletico Madrid) 2018. Mateo Kovačić (Chelsea) 2019.