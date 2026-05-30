Obavijesti

Sport

Komentari 3
NAKON DVIJE GODINE

Slot je dobio otkaz u Liverpoolu

Piše Josip Tolić,
Čitanje članka: 1 min
Slot je dobio otkaz u Liverpoolu
Foto: Phil Noble

Šok u Liverpoolu! Arne Slot napušta klub nakon osvajanja naslova prvaka. Navijači podijeljeni: jedni zahvalni, drugi kritiziraju. Tko će biti novi trener

Admiral

Liverpool je potvrdio odlazak trenera Arnea Slota nakon dvije godine turbulentnog mandata koji je klubu donio naslov prvaka, ali i razočaravajuću drugu sezonu u kojoj je završio peti. Odluka je izazvala podijeljene reakcije među navijačima.

"Liverpool FC može potvrditi da Arne Slot s trenutačnim učinkom napušta ulogu glavnog trenera te da je proces imenovanja nasljednika u tijeku. Odlazi s naslovom prvaka Premier lige i našom najdubljom zahvalnošću i poštovanjem", stoji u objavi.

Slot je preuzeo klupu 1. lipnja 2024. naslijedivši Jürgena Kloppa. U prvoj sezoni 2024/25. nadmašio je sva očekivanja, vodeći Liverpool do 20. naslova prvaka Engleske, i to četiri kola prije kraja prvenstva, zbog čega su ga proglasili i trenerom godine. No ove je sezone  zabilježio katastrofalan niz rezultata, što je očito dovelo do pucanja suradnje.

Komentari ispod objave najbolje oslikavaju podijeljeno raspoloženje navijača. Dio njih izrazio je zahvalnost za povijesni uspjeh. Poruke poput "Hvala za ligu, sretno, dečko" i "Osvojio nam je ligu i osigurao Ligu prvaka. Trebao je dobiti više vremena" pokazuju da mnogi nisu zaboravili slavlje iz njegove prve sezone.

FILE PHOTO: Premier League - Liverpool v Crystal Palace
Foto: Phil Noble

S druge strane, brojni su bili i kritičari, a neki su oštro osudili potez uprave. "Nezahvalan klub, otpušta trenera koji je osvojio ligu u prvoj godini", napisao je jedan korisnik. Drugi su pak pozdravili promjenu, nadajući se povratku atraktivnijeg nogometa: "Trebamo napadački nogomet natrag na Anfieldu". U rasprave pojavile i šaljive opaske na račun igrača Codyja Gakpa, sunarodnjaka Arnea Slota, pa su se neki pitali hoće li i on otići s trenerom sunarodnjakom. Već su počela i nagađanja o nasljedniku.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 3
FOTO Sretno, mladenci! Vatreni napustio pripreme za Svjetsko prvenstvo kako bi se oženio...
SVADBENA ZVONA ZVONE

FOTO Sretno, mladenci! Vatreni napustio pripreme za Svjetsko prvenstvo kako bi se oženio...

Nikolina Perković pratila je Martina Erlića i na finalu Lige nacija koje su "vatreni" igrali 2023. godine u Rotterdamu. Par je već nekoliko godina zajedno, a Erlić je prije 11 mjeseci objavio zaruke
UŽIVO Transferi: Elche potvrdio posao oko 'promašaja' Dinama, na Maksimir stiže 1,5 milijuna
LJETNI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO Transferi: Elche potvrdio posao oko 'promašaja' Dinama, na Maksimir stiže 1,5 milijuna

Ljetni prijelazni rok u HNL-u traje od 27. lipnja do 7. rujna. U Engleskoj počinje već 14. lipnja, a u većini europskih liga traje do 31. kolovoza ili 1. rujna. Važan utjecaj imat će i Svjetsko prvenstvo (11. lipnja - 19. srpnja)
S MATURALNE U SMRT Policija objavila detalje smrti mladog nogometaša. Vozač je bio pijan
JASKA TUGUJE

S MATURALNE U SMRT Policija objavila detalje smrti mladog nogometaša. Vozač je bio pijan

Tragedija je potresla Karlovac: Maturant Matija (19) poginuo je nakon maturalne večeri. Vozač je pijan udario u stup, jedna djevojka teško ozlijeđena. Njegov je klub odlučio održati turnir

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026