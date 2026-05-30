Slot je dobio otkaz u Liverpoolu

Liverpool je potvrdio odlazak trenera Arnea Slota nakon dvije godine turbulentnog mandata koji je klubu donio naslov prvaka, ali i razočaravajuću drugu sezonu u kojoj je završio peti. Odluka je izazvala podijeljene reakcije među navijačima.

"Liverpool FC može potvrditi da Arne Slot s trenutačnim učinkom napušta ulogu glavnog trenera te da je proces imenovanja nasljednika u tijeku. Odlazi s naslovom prvaka Premier lige i našom najdubljom zahvalnošću i poštovanjem", stoji u objavi.

Slot je preuzeo klupu 1. lipnja 2024. naslijedivši Jürgena Kloppa. U prvoj sezoni 2024/25. nadmašio je sva očekivanja, vodeći Liverpool do 20. naslova prvaka Engleske, i to četiri kola prije kraja prvenstva, zbog čega su ga proglasili i trenerom godine. No ove je sezone zabilježio katastrofalan niz rezultata, što je očito dovelo do pucanja suradnje.

Komentari ispod objave najbolje oslikavaju podijeljeno raspoloženje navijača. Dio njih izrazio je zahvalnost za povijesni uspjeh. Poruke poput "Hvala za ligu, sretno, dečko" i "Osvojio nam je ligu i osigurao Ligu prvaka. Trebao je dobiti više vremena" pokazuju da mnogi nisu zaboravili slavlje iz njegove prve sezone.

S druge strane, brojni su bili i kritičari, a neki su oštro osudili potez uprave. "Nezahvalan klub, otpušta trenera koji je osvojio ligu u prvoj godini", napisao je jedan korisnik. Drugi su pak pozdravili promjenu, nadajući se povratku atraktivnijeg nogometa: "Trebamo napadački nogomet natrag na Anfieldu". U rasprave pojavile i šaljive opaske na račun igrača Codyja Gakpa, sunarodnjaka Arnea Slota, pa su se neki pitali hoće li i on otići s trenerom sunarodnjakom. Već su počela i nagađanja o nasljedniku.