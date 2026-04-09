Slot nakon poraza: 'Sretni smo što je bilo samo 2-0'. Legende Engleske ga dobrano 'oprale'

Liverpool je na gostovanju kod Paris Saint-Germaina u Parizu odigrao jednu od najslabijih utakmica ove sezone i upisao poraz 2-0 u četvrtfinalu Lige prvaka, a dojam s terena dodatno je zabrinuo navijače engleskog kluba. Momčad Luisa Enriquea dominirala je gotovo cijelim susretom na Parku prinčeva, stvarala prilike i kontrolirala ritam igre, dok je Liverpool djelovao potpuno bezopasno. Posebno zabrinjava podatak da gosti nisu uputili nijedan udarac u okvir gola domaćeg golmana Matveja Safonova.

PSG je poveo u prvom dijelu golom Desirea Douea, čiji je udarac uz pomoć bloka prevario Giorgija Mamardašvilija. U nastavku se odnos snaga nije promijenio, a Kviča Kvaratškelija u 65. minuti potvrdio je dominaciju domaćih pogotkom za konačnih 2-0. Parižani su pritom mogli slaviti i uvjerljivije, no Mamardašvili je s nekoliko obrana spriječio teži poraz. Trener Liverpoola Arne Slot nakon utakmice priznao je da je njegova momčad mogla proći i lošije.

- Kad sagledate cijelu utakmicu, mislim da možemo biti sretni što smo izgubili samo 2-0. Prvi gol bio je težak udarac za nas. Dobro je za nas što smo i dalje u igri, dovest ćemo ih na Anfield i znamo koliko Anfield može biti moćan za nas - rekao je Slot za TNT Sports.

- Žao mi je prvog gola. Ostavili smo minimalno prostora, a lopta se odbila od bloka na onakav način u našu mrežu. Ali PSG je imao puno prilika i dobro je za nas da smo još uvijek u igri. Idemo sad na Anfield, a znamo koliko Anfield može značiti za na - dodao je.

Slot je naglasio što mora biti drugačije.

- Gledao sam utakmicu Bayerna i Reala. Protiv momčadi poput PSG-a trebate upravo takve izvedbe, trebate radnu, borbenu momčad koja će dati sve od sebe. PSG je nabio jak tempo, pritisnuli smo ih puno puta visoko, a oni su s lakoćom izlazili sa svoje polovice. Utakmica na Anfieldu trebala bi biti potpuno drugačija - zaključio je trener Liverpoola.

Lošu igru Liverpoola kritizirali su i bivši igrači. Nekadašnji engleski reprezentativni golman Paul Robinson posebno je istaknuo taktički pristup Slota.

- Ne znam zašto je Liverpool krenuo s petoricom obrambenih igrača. Odmah to smrdi na predaju i pokornost. I s tako brojnom obranom PSG im je radio previše štete, zato je za mene najbolji igrač momčadi ispao golman Mamardašvili. Francuski prvak igrao je protiv naših prvaka, a naši nisu bili ni blizu njihovoj igri. Očito je da im je samopouzdanje vrlo nisko. Momčad je u škripcu, ne igraju na vlastite snage, nego se boje vlastitih slabosti. Arne Slot znao je s kakvim će se problemima suočiti, ali nije znao zaustaviti Hakimija, Kvaracheliju, Douea - kazao je Robinson.

Sličnog je mišljenja bio i Ally McCoist, koji nije optimističan uoči uzvrata.

- Ako ćemo biti brutalno iskreni, Liverpool je mogao proći i gore. Mogu li preokrenuti rezultat na Anfieldu? Samo se nadajte... - poručio je.