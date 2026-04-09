Obavijesti

Sport

Komentari 0
PUNI KRITIKA

Slot nakon poraza: 'Sretni smo što je bilo samo 2-0'. Legende Engleske ga dobrano 'oprale'

Piše Domagoj Vugrinović,
Čitanje članka: 2 min
Foto: Lee Smith/REUTERS

Ne znam zašto je Liverpool krenuo s petoricom obrambenih igrača. Odmah to smrdi na predaju i pokornost. I s tako brojnom obranom PSG im je radio previše štete, kazao je Paul Robinson

Liverpool je na gostovanju kod Paris Saint-Germaina u Parizu odigrao jednu od najslabijih utakmica ove sezone i upisao poraz 2-0 u četvrtfinalu Lige prvaka, a dojam s terena dodatno je zabrinuo navijače engleskog kluba. Momčad Luisa Enriquea dominirala je gotovo cijelim susretom na Parku prinčeva, stvarala prilike i kontrolirala ritam igre, dok je Liverpool djelovao potpuno bezopasno. Posebno zabrinjava podatak da gosti nisu uputili nijedan udarac u okvir gola domaćeg golmana Matveja Safonova.

PSG je poveo u prvom dijelu golom Desirea Douea, čiji je udarac uz pomoć bloka prevario Giorgija Mamardašvilija. U nastavku se odnos snaga nije promijenio, a Kviča Kvaratškelija u 65. minuti potvrdio je dominaciju domaćih pogotkom za konačnih 2-0. Parižani su pritom mogli slaviti i uvjerljivije, no Mamardašvili je s nekoliko obrana spriječio teži poraz. Trener Liverpoola Arne Slot nakon utakmice priznao je da je njegova momčad mogla proći i lošije.

Liverpool v Paris Saint-Germain, UEFA Champions League, Round 16, 2nd leg
Foto: Bradley Ormesher/NEWS SYNDICATIO

- Kad sagledate cijelu utakmicu, mislim da možemo biti sretni što smo izgubili samo 2-0. Prvi gol bio je težak udarac za nas. Dobro je za nas što smo i dalje u igri, dovest ćemo ih na Anfield i znamo koliko Anfield može biti moćan za nas - rekao je Slot za TNT Sports.

KAOS NA CAMP NOU Igrači Barcelone jurnuli na suce, Flick ih vukao natrag pa 'eksplodirao' pred kamerama
Igrači Barcelone jurnuli na suce, Flick ih vukao natrag pa 'eksplodirao' pred kamerama

- Žao mi je prvog gola. Ostavili smo minimalno prostora, a lopta se odbila od bloka na onakav način u našu mrežu. Ali PSG je imao puno prilika i dobro je za nas da smo još uvijek u igri. Idemo sad na Anfield, a znamo koliko Anfield može značiti za na - dodao je.

Slot je naglasio što mora biti drugačije.

- Gledao sam utakmicu Bayerna i Reala. Protiv momčadi poput PSG-a trebate upravo takve izvedbe, trebate radnu, borbenu momčad koja će dati sve od sebe. PSG je nabio jak tempo, pritisnuli smo ih puno puta visoko, a oni su s lakoćom izlazili sa svoje polovice. Utakmica na Anfieldu trebala bi biti potpuno drugačija - zaključio je trener Liverpoola.

UEFA Champions League - Quarter Final - First Leg - Paris St Germain v Liverpool
Foto: Lee Smith/REUTERS

Lošu igru Liverpoola kritizirali su i bivši igrači. Nekadašnji engleski reprezentativni golman Paul Robinson posebno je istaknuo taktički pristup Slota.

- Ne znam zašto je Liverpool krenuo s petoricom obrambenih igrača. Odmah to smrdi na predaju i pokornost. I s tako brojnom obranom PSG im je radio previše štete, zato je za mene najbolji igrač momčadi ispao golman Mamardašvili. Francuski prvak igrao je protiv naših prvaka, a naši nisu bili ni blizu njihovoj igri. Očito je da im je samopouzdanje vrlo nisko. Momčad je u škripcu, ne igraju na vlastite snage, nego se boje vlastitih slabosti. Arne Slot znao je s kakvim će se problemima suočiti, ali nije znao zaustaviti Hakimija, Kvaracheliju, Douea - kazao je Robinson.

Sličnog je mišljenja bio i Ally McCoist, koji nije optimističan uoči uzvrata.

- Ako ćemo biti brutalno iskreni, Liverpool je mogao proći i gore. Mogu li preokrenuti rezultat na Anfieldu? Samo se nadajte... - poručio je.

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.
SVE NA JEDNOM MJESTU

Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvenstvo završava 24. svibnja, a dva kola prije kraja u Osijeku je na rasporedu finale Kupa na jednu utakmicu
FOTO Sjećate se nje? Polugola uletjela na finale LP, voli Luku Modrića, a u Splitu se otrovala
KONTROVERZNA KINSEY

FOTO Sjećate se nje? Polugola uletjela na finale LP, voli Luku Modrića, a u Splitu se otrovala

Svjetsku slavu Kinsey Wolanski postigla je upadanjem na travnjak u finalu Lige prvaka 2019. u Madridu između Liverpoola i Tottenhama. Tada se polugola pojavila na terenu, redarska služba ju je lovila po travnjaku, a njezine fotografije obišle su svijet.
Gorica - Dinamo 3-6: Odlična utakmica! 'Modri' preokretom izborili finale Kupa s Rijekom
GOLIJADA

Gorica - Dinamo 3-6: Odlična utakmica! 'Modri' preokretom izborili finale Kupa s Rijekom

GORICA - DINAMO 3-6: Bogojević je doveo domaće u vodstvo u 3. minuti, a Bakrar je izjednačio već u šestoj. Sule je u 24. minuti Gorici donio novo vodstvo, a Dinamo je u 59. preokrenuo golom Belje

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026