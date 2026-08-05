Obavijesti

Sport

Komentari 1
MAJSTOR MIHA

Slovenci o Dinamovu veznjaku: 'Što bi danas dali da se vrati...'

Piše Ivan Tomašković,
Čitanje članka: 1 min
Slovenci o Dinamovu veznjaku: 'Što bi danas dali da se vrati...'
Zagreb: GNK Dinamo i FK Kauno Žalgiris u prvoj utakmici 3. pretkola UEFA Lige prvaka | Foto: Igor Kralj/PIXSELL
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Slovenski portal zaključuje da bi Olimpija danas bila znatno jača momčad kada bi u svojim redovima još uvijek imala Zajca i Florucza

Admiral

Miha Zajc otključao je Kauno u prvoj utakmici 3. pretkola Lige prvaka za Dinamo protiv Kauna. Uslijedila je golijda 'modrih' koji su na kraju slavili s 5-0.  Predstava slovenskog veznjaka potaknula je reakcije i u Sloveniji. Slovenski sportski portal Ekipa posebno je istaknuo Zajčev pogodak za vodstvo.

- Pravi majstorski pogodak - opisuje slovenski portal.

Inače, Zajc je s 18 metara iz prve pogodio unutrašnju stranu vratnice, od koje se lopta odbila u mrežu za vodstvo Dinama. Slovenci podsjećaju da je Zajc godinama bio jedan od ključnih igrača Olimpije.

Zagreb: GNK Dinamo i FK Kauno Žalgiris u prvoj utakmici 3. pretkola UEFA Lige prvaka
Zagreb: GNK Dinamo i FK Kauno Žalgiris u prvoj utakmici 3. pretkola UEFA Lige prvaka | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Zajc ipak nije jedini bivši igrač ljubljanskog kluba koji je ovih dana bio uspješan u europskim kvalifikacijama. Ekipa izdvaja i Raula Florucza, austrijskog napadača koji danas nosi dres belgijskog Union Saint-Gilloisea. Osim za Olimpiju, Florucz je igrao za Lokomotivu, Sesvete, Hrvatski dragovoljac i Jarun, a sad je s dva pogotka protiv Bodø/Glimta ponovno pokazao koliko je značio ljubljanskom klubu.

Na kraju teksta slovenski portal zaključuje da bi Olimpija danas bila znatno jača momčad kada bi u svojim redovima još uvijek imala Zajca i Florucza.

- Što bi Olimpija dala da se vrate. Kako bi izgledala sadašnja momčad "Zmajeva" s dvojicom bivših nositelja igre - pitaju se za kraj. 

Foto: Union Saint-Gilloise

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
UŽIVO Transferi: Rijeka dovela novog vratara, a Jakirov Hull pronašao zamjenu Panduru
LJETNI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO Transferi: Rijeka dovela novog vratara, a Jakirov Hull pronašao zamjenu Panduru

Ljetni prijelazni rok u HNL-u traje do 7. rujna, a u većini europskih liga traje do 31. kolovoza ili 1. rujna
Dinamo - Kauno 5-0: Pukla je petarda na Maksimiru! 'Modri' jednom nogom u 4. pretkolu
POGLEDAJTE GOLOVE

Dinamo - Kauno 5-0: Pukla je petarda na Maksimiru! 'Modri' jednom nogom u 4. pretkolu

Hrvatski prvak ima prednost od pet golova protiv momčadi koju vodi hrvatski trener Željko Sopić nakon prvog susreta 3. pretkola Lige prvaka. Prolazak mora potvrditi u utorak od 19 sati, već čeka norveški Viking
Raspored HNL-a i Europe. Kad igraju Dinamo, Hajduk i Rijeka?
SVE NA JEDNOM MJESTU

Raspored HNL-a i Europe. Kad igraju Dinamo, Hajduk i Rijeka?

Prvi "vječni derbi" igra se sredinom listopada. Dinamo nastavlja lov na Ligu prvaka, Hajduk se iz Europske lige seli u Konferencijsku, gdje je i Rijeka. Varaždin je završio avanturu

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026