Slovenci o Dinamovu veznjaku: 'Što bi danas dali da se vrati...'

Miha Zajc otključao je Kauno u prvoj utakmici 3. pretkola Lige prvaka za Dinamo protiv Kauna. Uslijedila je golijda 'modrih' koji su na kraju slavili s 5-0. Predstava slovenskog veznjaka potaknula je reakcije i u Sloveniji. Slovenski sportski portal Ekipa posebno je istaknuo Zajčev pogodak za vodstvo.

- Pravi majstorski pogodak - opisuje slovenski portal.

Inače, Zajc je s 18 metara iz prve pogodio unutrašnju stranu vratnice, od koje se lopta odbila u mrežu za vodstvo Dinama. Slovenci podsjećaju da je Zajc godinama bio jedan od ključnih igrača Olimpije.

Zagreb: GNK Dinamo i FK Kauno Žalgiris u prvoj utakmici 3. pretkola UEFA Lige prvaka | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Zajc ipak nije jedini bivši igrač ljubljanskog kluba koji je ovih dana bio uspješan u europskim kvalifikacijama. Ekipa izdvaja i Raula Florucza, austrijskog napadača koji danas nosi dres belgijskog Union Saint-Gilloisea. Osim za Olimpiju, Florucz je igrao za Lokomotivu, Sesvete, Hrvatski dragovoljac i Jarun, a sad je s dva pogotka protiv Bodø/Glimta ponovno pokazao koliko je značio ljubljanskom klubu.

Na kraju teksta slovenski portal zaključuje da bi Olimpija danas bila znatno jača momčad kada bi u svojim redovima još uvijek imala Zajca i Florucza.

- Što bi Olimpija dala da se vrate. Kako bi izgledala sadašnja momčad "Zmajeva" s dvojicom bivših nositelja igre - pitaju se za kraj.