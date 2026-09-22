Slovenija deklasirala Srbiju za četvrtfinale prvenstva Europe

Posljednji četvrtfinalisti odbojkaškog Europskog prvenstva su reprezentativci Slovenije koji su u zadnjem ogledu osmine finala, u Torinu, uvjerljivo svladali Srbiju s 3-0 (25-14, 25-13, 25-22).

U četvrtfinalu će Slovenija igrati protiv Belgije koja je ranije u ponedjeljak nadjačala Češku s 3-1 (20-25, 26-24, 25-14, 25-15). Dominantno je odigrala Slovenija cijelu utakmicu, pogotovo uvodna dva seta u kojima nije nikakvu šansu dala suparniku. Srbija je nešto bolje odigrala treću dionicu, do njene polovice se držala uz bok Slovenije, ali niti tada nije uspjela odvesti dvoboj u dramatičnije vode.

Najbolji su u redovima Slovenije bili Nik Mujanovič s 14 i Alen Pajenk s 12 poena. Na drugoj strani osam poena je ubilježio Marko Ivović. Od ranije je poznato da su preostala tri četvrtfinalna para Italija - Finska, Francuska - Rumunjska i Poljska - Njemačka.