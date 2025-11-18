U proteklih šest godina Kastelic je branio boje Frisch Auf Göppingena (2019. / 2022.) kao i TBV Lemga (2022. / 2025.).
POVRATNIK
Slovenski golman vratio se u RK Zagreb nakon šest godina...
Slovenac Urh Kastelic novi je golman rukometnog kluba Zagreb, objavila je u utorak na službenim klupskim stranicama uprava kluba.
Ovaj 29-godišnji osvajač brončane medalje sa Slovenijom na Svjetskom prvenstvu u Francuskoj nastupao je za Zagreb od 2017. do 2019. godine, nakon čega je odlučio zaigrati u najjačoj ligi svijeta – njemačkoj Bundesligi.
U proteklih šest godina Urh je branio boje Frisch Auf Göppingena (2019. / 2022.) kao i TBV Lemga (2022. / 2025.).
Ugovor s najtrofejnijim hrvatskim sportskim kolektivom potpisan je na razdoblje od dvije godine, a Urh će se našoj ekipi priključiti na početku priprema za sezonu 2026. / 2027., dodali su iz kluba.
