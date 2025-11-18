Obavijesti

Sport

Komentari 0
POVRATNIK

Slovenski golman vratio se u RK Zagreb nakon šest godina...

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Slovenski golman vratio se u RK Zagreb nakon šest godina...
Zagreb: RK PPD Zagreb pobjedio RK Celje Pivovarna Laško u 7. kolo EHF Lige prvaka 24 - 22 | Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

U proteklih šest godina Kastelic je branio boje Frisch Auf Göppingena (2019. / 2022.) kao i TBV Lemga (2022. / 2025.).

Slovenac Urh Kastelic novi je golman rukometnog kluba Zagreb, objavila je u utorak na službenim klupskim stranicama uprava kluba. 

Ovaj 29-godišnji osvajač brončane medalje sa Slovenijom na Svjetskom prvenstvu u Francuskoj nastupao je za Zagreb od 2017. do 2019. godine, nakon čega je odlučio zaigrati u najjačoj ligi svijeta – njemačkoj Bundesligi.

Zagreb: PPD Zagreb i Nantes u 9. kolu EHF Lige prvaka
Zagreb: PPD Zagreb i Nantes u 9. kolu EHF Lige prvaka | Foto: Igor Soban/PIXSELL

U proteklih šest godina Urh je branio boje Frisch Auf Göppingena (2019. / 2022.) kao i TBV Lemga (2022. / 2025.).

Ugovor s najtrofejnijim hrvatskim sportskim kolektivom potpisan je na razdoblje od dvije godine, a Urh će se našoj ekipi priključiti na početku priprema za sezonu 2026. / 2027., dodali su iz kluba. 
 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Crna Gora - Hrvatska 2-3: Veliki preokret za kraj najuspješnijih kvalifikacija! Vlašić sjajno zabio
POBJEDA U PODGORICI

Crna Gora - Hrvatska 2-3: Veliki preokret za kraj najuspješnijih kvalifikacija! Vlašić sjajno zabio

U svojem 60. nastupu u drese hrvatske reprezentacije, Vlašić je zabio okrugli deseti pogodak. I to kakav! Iskoristio je pogrešku crnogorskog stopera, uzeo loptu i sjurio se prema Nikiću, koji ništa nije mogao učiniti
Prijete nam prazne tribine zbog sramotnog skandiranja! Šokiran i komentator: 'Skandalozno...'
NOVI SRAMOTNI ISPADI

Prijete nam prazne tribine zbog sramotnog skandiranja! Šokiran i komentator: 'Skandalozno...'

Skandalozno skandiranje čulo se s tribine na kojoj su bili hrvatski navijači. Hrvatski su navijači ovdje dočekani na izuzetno lijep način od strane domaćina, istaknuo je komentator Nove TV
Dalić: Ne znam kako su neki ispred nas, po kojim bodovima?
OKRZNUO FIFU

Dalić: Ne znam kako su neki ispred nas, po kojim bodovima?

Hrvatska će vrlo vjerojatno biti drugi nositelj u ždrijebu SP-a, nije se našla među devet najbolje rangiranih prema Fifi, a ta činjenica, s obzirom na dvije medalje sa zadnja dva Mundijala, peče izbornika

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025