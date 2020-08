Slučaj Majer: Mučile ga ozljede, pa i prevelika konkurencija, je li konačno stiglo njegovo vrijeme?

Lovro Majer nije se u prve dvije godine uspio nametnuti kao bitan igrač Dinama, iako je svima jasno kako u 'njegovim nogama' ima nešto posebno. A više od svega želi postati nasljednik Danija Olma...

<p>Lovro Majer odigrao je protiv Lokomotive 'utakmicu života', pokazao kako i dalje može biti važan igrač Dinama. Veliki talent hrvatskog nogometa prije nešto više od dvije godine stigao je iz Lokomotive u Dinamo, no u Maksimiru još nije ostvario željeni iskorak. Niti ispunio svoja, a niti očekivanja brojnih navijača. Još od svog dolaska u Maksimir bio je programirana 'desetka', veznjak oko kojeg će se puno toga vrtjeti u Dinamu, ali život ponekad piše nešto drugačije priče.</p><p>Mladi veznjak odmah se ozlijedio, pa u jesenskom dijelu sezone 2018/19. odigrao tek 72 minute na otvaranju sezone protiv Rudeša. I tu je, po njega, sve krenulo po zlu. Dinamo je predvođen Nenadom Bjelicom nizao sjajne rezultate, prezimio i u Europi, no Lovro Majer nije bio dio te priče. U tih 16 europskih utakmica, Dinamova je 'desetka' tek triput bila na klupi, po jednom protiv Saburtala, Viktorije Plzen i Benfice.</p><p>Dinamo je igrao sjajno, 'modri' su veznjaci letjeli terenom, Nenad Bjelica je vjerovao Ademiju, Olmu, Šunjiću i Gojaku, na proljeće se poslije ozljede vratio i Moro. Lovro Majer u to je vrijeme imao problema s ozljedom, obične muke na koncu su prerasle u nezaobilaznu operaciju gležnja koju je obavio u Barceloni. I tako je, silom prilika, Majer izgubio prvu polusezonu u dresu Dinama.</p><p>Proljetni dio sezone odradio je solidnu, skupio i neku minutažu, a navijači Dinama s nestrpljenjem su čekali novu sezonu. A ni tu Majera nije bilo u glavnoj ulozi. Na putu do Lige prvaka sudjelovao je s tri nastupa i skromnih 40 minuta, upisao jednu asistenciju. Ozbiljniju priliku dobivao je u HNL-u, gdje je u prvih pet kola (i četiri nastupa) imao čak tri asistencije. No, onda su njegove brojke stale, a poslije poraza (1-0) u Varaždinu, pao je i u treći plan kod Nenada Bjelice.</p><p>Lovro Majer fino je odgojen i prilično skroman dečko, nogometaš kojeg nikada nisu zanimale inozemne ponude (Sampdoria, Celtic...), već samo dokazivanje u Dinamu. Njegov je nogomet nešto drugačiji, Majer drugačije 'udara loptu', u njegovoj ljevici ima doza nogometne romantike. No, i njemu se zamjeralo na manjku agresije, žestine, obavezne igre, pa i one sportske drskosti. Najčešće je igrao samo 'prema naprijed', a Bjelica je puno više vjerovao žešćim momcima poput Ademija ili Gojaka.</p><p>Priznajemo, i za nas je Lovro Majer bio jedan od 'zicera' odlazak iz Dinama ove godine, no početak sezone 22-godišnji nogometaš najavljuju veliki zaokret. I sve ozbiljniju borbu za mjesto u početnoj postavi, Majer je protiv Lokomotive odradio nogometno savršenstvo. Dva gola, jedna asistencija i niz prekrasnih poteza pokazuju kako u njemu još ima dovoljno želje za dokazivanjem, kako se Dinamova 'desetka' nije predala. I sada samo treba pravu priliku, kontinuitet igara.</p><p>Zagrebački dečko kao klinac je oduševljavao u dresu Dinama, u koji se na seniorsku razinu vratio preko Dubrave, Trnja i Lokomotive. Da, Lokomotiva ga je na koncu nogometno odgojila, za 'lokose' je na koncu u 62 utakmice zabio 18 puta. A za Dinamo, do jučerašnje utakmice, u 38 nastupa tek triput. Što je bio dokaz da nešto 'ne valja', da to nije pravi Majer. Naravno, ne treba plavokosog 'playmakera' nakon jedne vrhunske partije dizati u nebesa, ali Majer bi doista mogao biti najveće ljetno pojačanje 'modrih'.</p><p>Živi na Britancu, a za razliku od mnogih nogometaša koji uživaju u čarima Dubaija, Maldiva ili drugih egzotičnih destinacija, Lovro Majer sve slobodno vrijeme provodi na 'svom' Ugljanu. Pohađao je hotelijersko-turističku školu, a da nije nogometaš bavio bi se turizmom, nekretninama, a volio bi jednoga dana imati i vlastiti restoran. Lovro Majer čudesnom je partijom protiv Lokomotive čak i iznenadio svoje navijače, može li takve partije ponavljati u kontinuitetu. Ako nastavi tako, Birmingham mu vrlo brzo neće biti zanimljiva opcija, budite sigurni...</p><p>Lovro Majer oduvijek je idolizirao Luku Modrića, a prije 10-ak dana i sam je na društvenim mrežama objavio sliku kako s kapetanom hrvatske reprezentacije izlazi na teren uoči derbija Dinama i Hajduka. Bilo je to 7. svibnja 2008. godine, a Majer je tada imao tek 10 godina. Naravno, teško je očekivati da Lovro (ili bilo tko drugi) jednog dana i nadmaši Luku, ali navijači Dinama žele od njega još puno ovakvih utakmica. Pa neka konačno u plavom dresu dočeka svojih pet minuta, zaslužio je... </p>