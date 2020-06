Slučaj pomahnitali Skoblar: Od 'Zlatne kopačke' do napada na bespomoćne žene iz čista mira...

Da, bio je prgav na terenu i osebujan na trenerskoj poziciji, ali za ovakve ekscese izvan terena nema opravdanja. Josip Skoblar (79) je potezom u Privlaci bacio veliku mrlju na strašnu nogometnu karijeru

<p><strong>Josip Skoblar </strong>(79), koji je kazneno prijavljen zbog toga što je u Privlaci napao tri žene i dijete iz Zagreba, inače je poznat kao iznimno težak karakter. Kao igrač bio je prgav, kao klupski dužnosnik je vrlo često ulazio u konflikte. Dugo vremena je bio revoltiran jer nikad nije izabran za izbornika hrvatske reprezentacije iako je više puta bio kandidat. No, eksces poput ovoga još nikad u karijeri nije napravio</p><p>Podsjetimo, u subotu ujutro tri žene i dijete iz Zagreba otišli su na more u Privlaku. Parkirali su na rubu slijepe ulice, a onda ih je verbalno i fizički napao. Vikao je na njih, mahao krampom, a jednu od njih je uhvatio za vrat i ozlijedio joj nogu.</p><p><strong>Pogledajte video vijesti</strong></p><p>Skoblar je osvojio i Zlatnu kopačku kao najbolji strijelac Europe 1971. godine, a upravo od te godine drži rekord kao strijelac najviše golova (44) u jednoj sezoni francuske lige. Član je Kuće slavnih Olympiquea, idealne momčadi kluba sastavljene povodom 110. godišnjice kluba, a zbog iznimnih zasluga dobio je i visoko državno odlikovanje. A sad je bacio mrlju na veliku karijeru. </p><h2>Zvali su ga "Dalmatinski orao"</h2><p><strong>Didier Drogba </strong>(42) rekao je kako je upravo 'dalmatinski orao' najveći u Marseilleu.</p><p>- Jednom mi je samo rekao: 'Didier, sretno, želim ti dobru utakmicu!', i to mi je bilo dovoljno. Skoblar je najveći u Marseilleu - rekao je Didier za France Football.</p><p>I bio je nogometna veličina. Primijetio je golman OFK Beograda <strong>Petar Radenković </strong>(85) koji je služio vojni rok u Zadru gdje je Skoblar igrao te ga preporučio klubu, a Beograđani su to prihvatili te je u njihovom dresu osvojio Kup Jugoslavije 1962. i 1966. Zatim je prešao u <strong>Hannover </strong>gdje je u 57 nastupa zabio 30 golova te iako ga Nijemci nisu željeli pustiti, predsjednik Marseillea Marcel <strong>Leclerc </strong>došao je po njega i odveo ga put Francuske.</p><p>A tamo je postao legenda. Josip Skoblar je igrajući za <strong>Olympique </strong>sedam godina (1966./1967; 1969.-1975.) u 174 nastupa zabio 153 gola, a tri sezone u nizu bio je najbolji strijelac francuskog prvenstva, osvojio je Zlatnu kopačku 1971, godine, a upravo od te godine drži rekord kao strijelac najviše golova (44) u jednoj sezoni francuske lige. Po povratku u domovinu od 1973. do 1977. Skoblar nastupa za <strong>Rijeku </strong>gdje i završava igračku karijeru u kojoj je zabio 244 gola na 394 prvoligaške utakmice te nakon toga odlazi u trenerske vode.</p><p>Još u doba bivše države je vodio hrvatske velikane: Hajduk, Rijeku i Dinamo, a vraćao im se i 90-ih nakon izleta u njemački nogomet, a posljednji hrvatski klub kojemu je bio trener je njegov matični Zadar. Kao trener je s Hajdukom dva puta osvojio Kup maršala Tita (1986. i 1991.). Kratko je bio izbornik libanonske nogometne reprezentacije početkom 2000., ali je već krajem te godine došao u Marseille kao tehnički savjetnik.</p><h2>Bacio mrlju na veliku karijeru</h2><p>Drugi nogometaš sa zadarskog područja, <strong>Luka Modrić </strong>(34), osvojio je Zlatnu loptu, nagradu za najboljeg igrača na svijetu. Tako je Hrvatska u povijesti imala i najboljeg igrača i strijelca Europe, što nije mala stvar. Kakva je Skoblar veličina u Francuskoj dovoljno govori i to da je dobio visoko francusko odlikovanje, odnosno postao je vitez.</p><p>Od predsjednika Francuske je prije četiri godine dobio visoko priznanje francuske države "Chevalier de l’Ordre National du Merite" za zasluge za Francusku da zaokruži nevjerojatnu karijeru. A onda se dogodi 'žuta minuta' u Privlaci i nešto što si čovjek sa 79 godina životnog iskustva i toliko nagrada iza sebe ne smije dopustiti.</p><p>Da, bio je prgav na terenu i osebujan na trenerskoj poziciji, ali za ovakve ekscese izvan terena nema opravdanja. To ne opravdava nikakav temperament ili loša reakcija u spomenutom trenutku, a Skoblar se ispričao preko kćeri, no čeka se njegova strana priče. Ne priliči da čovjek u 80. godini života sa toliko priznanja iza sebe napravi nešto o čemu priča cijela Hrvatska, ali u lošem smislu.</p>