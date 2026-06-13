Slučajni Amerikanac postao je heroj: Tko je Folarin Balogun?

Iako je igrao za mlađe uzraste Engleske i gajio simpatije prema Nigeriji, zemlji svojih roditelja, kao dijete iz New Yorka na kraju je zablistao u američkom dresu. Na otvaranju Svjetskog prvenstva 2026., Folarin Balogun postao je junak dana, napadač o kojem sada priča cijeli nogometni planet.

Sudbina ispisana prije leta za London

Životna priča Folarina Baloguna je jedinstvena. Rođen je 3. srpnja 2001. u Brooklynu, no njegov status Amerikanca čisti je splet okolnosti. Njegovi roditelji, Nigerijci s prebivalištem u Londonu, posjetili su rodbinu u New Yorku dok je njegova majka Florence bila u sedmom mjesecu trudnoće. Zbog poodmakle trudnoće, zrakoplovna tvrtka zabranila joj je povratni let. Tako je Folarin rođen u Americi, stekavši državljanstvo po rođenju, a obitelj se u London vratila samo dva mjeseca kasnije. Njegova majka oduvijek je vjerovala da to nije bila slučajnost.

​- Ne vjerujem da se stvari događaju slučajno. Mislim da je to što sam otišla u Ameriku i rodila ga tamo nešto što je ostalo uz mene. Čak i kad on nije ni razmišljao o međunarodnoj odluci, ja sam već odlučila da će igrati za Ameriku - ispričala je jednom prilikom.

Foto: KIYOSHI MIO

Put od Arsenalove akademije do zvijezda Monaca

Nogometni put započeo je u Londonu. S osam godina pridružio se Arsenalovoj akademiji. Ubrzo se profilirao kao jedan od najperspektivnijih talenata, a promjena pozicije na centarfora sa 16 godina promijenila je njegovu putanju. Za seniorsku momčad Arsenala debitirao je 2020. godine, no pravu priliku tražio je na posudbama. Nakon epizode u Middlesbroughu, ključan korak bila je posudba u francuski Reims u sezoni 2022/23. Tamo je eksplodirao, zabivši 22 gola, postavši Amerikanac s najviše golova u sezoni u top pet europskih liga. Ta sezona osigurala mu je transfer vrijedan 40 milijuna eura u Monaco u ljeto 2023. Prilagodba na Francusku nije bila laka; suočavao se s jezičnom barijerom i osjećajem izoliranosti.

​- Bilo je puno teže nego što možda zvuči. Bilo je mnogo izazova, pogotovo izvan terena, koji su mi pomogli da se razvijem kao čovjek - priznao je Balogun.

Foto: Kirby Lee

Odluka koja je promijenila sve

Zbog svog porijekla, Balogun je imao pravo nastupati za tri reprezentacije: Englesku, gdje je odrastao, Nigeriju, zemlju svojih roditelja, i Sjedinjene Američke Države, gdje je rođen. Ta odluka dugo se vagala, a američki savez uložio je golem trud da ga privoli. U ožujku 2023., tijekom sezone u Reimsu, posjetio je Floridu gdje se američka reprezentacija pripremala za utakmice. Gledao je utakmicu Orlando Magica i posjetio trening kamp New York Yankeesa. U svibnju 2023. Fifa je odobrila njegov zahtjev da na seniorskoj razini predstavlja SAD. Njegova majka, koja je godinama navijala za tu opciju, u šali je prokomentirala: "Što ti je toliko dugo trebalo?". Balogun je, međutim, naglasio da je to bio njegov izbor.

​- Na kraju se nije radilo o tome. Radilo se o tome da sam prirodno osjećao da je to najbolja stvar i da je to ono što želim učiniti - objasnio je.

Foto: Pamela Smith

Mundijalski san i dva gola koja su zapalila Ameriku

Debi za američku reprezentaciju stigao je u lipnju 2023. u polufinalu CONCACAF Lige nacija protiv Meksika, a u finalu protiv Kanade zabio je prvi gol i osvojio trofej. No, trenutak koji ga je definirao dogodio se na najvećoj pozornici. Na otvaranju Svjetskog prvenstva 2026., u pobjedi SAD-a nad Paragvajem 4-1, Balogun je bio igrač utakmice. Do poluvremena je tri puta zatresao mrežu, iako mu je jedan gol poništen zbog zaleđa.

Sažetak utakmice SAD - Paragvaj pogledajte OVDJE.

Svjetskoj javnosti predstavio se kao čista "devetka", napadačka vrsta koja polako izumire. Prvi gol zabio je desnom nogom nakon asistencije Pulišića, strpljivo čekajući u srcu kaznenog prostora. Drugi je bio pravo remek-djelo; u sudačkoj nadoknadi prvog dijela majstorski je okrenuo čuvara i ljevicom pogodio gornji kut paragvajskog gola. Tim je golovima postao prvi Amerikanac koji je zabio dva gola na jednoj utakmici Svjetskog prvenstva nakon 96 godina.

​- Zamišljao sam kako će biti kada zabijem gol na Svjetskom prvenstvu, ali stvarnost je to nadmašila. Ovo je noć iz snova - rekao je nakon utakmice koja ga je preko noći pretvorila iz velikog talenta u nacionalnog heroja.

*uz korištenje AI-ja