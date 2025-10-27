Smijenio ga Hrvat: Igor Tudor više nije trener Juventusa!

Najpoznatiji svjetski nogometni novinar, Fabrizio Romano, ponovno je uzdrmao sportsku javnost posljednjom objavom. Ovoga puta, njegova ekskluzivna vijest odnosi se na otkaz hrvatskom treneru Igoru Tudoru na klupi talijanskog velikana Juventusa. Kap koja je prelila čašu bio je nedjeljni poraz od njegova bivšeg kluba Lazija 1-0, odnosno gol hrvatskog veznjaka Tome Bašića.

Uprava Juventusa jutros je priopćila odluku treneru nakon katastrofalnog niza od tri uzastopna poraza i sedam vezanih utakmica bez pobjede. "Stara dama" će privremeno rješenje potražiti u Massimu Brambilli, dok klupski direktori ne pronađu trajno rješenje.

- Težak je trenutak, moramo se držati zajedno, zbijati redove i raditi još više kao momčad. Mislim da smo se dobro pripremili za utakmicu, ali još uvijek nam nešto nedostaje. Nema potrebe za dramatiziranjem, svi smo odgovorni za ovo teško razdoblje. Igramo ponovno za tri dana i moramo se vratiti pobjedama - govorio je Tudor u nedjelju, očito nesvjestan kakvo ga jutro čeka.

Momčad je preuzeo u ožujku kao privremeni trener nakon otkaza Thiaga Motti i koncem sezone izborio se za dvogodišnji ugovor s Juventusom kao stalni trener. U 24 utakmice pobijedio je u njih 10, remizirao u osam i izgubio šest puta.

Dok su jedni navijači pozdravili odluku uprave komentarima poput "Konačno pametna odluka nakon dugo vremena", drugi su izrazili zabrinutost zbog nestabilnosti u klubu, pišući: "Ne mogu stalno otpuštati trenere". Bilo je i onih koji su odmah počeli s prijedlozima za Tudorova nasljednika, spominjući ime njegova prethodnika Thiaga Motte.