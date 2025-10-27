Obavijesti

Sport

Komentari 11
POTVRDIO ROMANO

Smijenio ga Hrvat: Igor Tudor više nije trener Juventusa!

Piše Josip Tolić,
Čitanje članka: 1 min
Smijenio ga Hrvat: Igor Tudor više nije trener Juventusa!
Foto: Alberto Lingria

Igor Tudor dobio otkaz u Juventusu nakon poraza od Lazija! Massimo Brambilla privremeno preuzima klupu, navijači podijeljeni oko odluke

Najpoznatiji svjetski nogometni novinar, Fabrizio Romano, ponovno je uzdrmao sportsku javnost posljednjom objavom. Ovoga puta, njegova ekskluzivna vijest odnosi se na otkaz hrvatskom treneru Igoru Tudoru na klupi talijanskog velikana Juventusa. Kap koja je prelila čašu bio je nedjeljni poraz od njegova bivšeg kluba Lazija 1-0, odnosno gol hrvatskog veznjaka Tome Bašića.

Uprava Juventusa jutros je priopćila odluku treneru nakon katastrofalnog niza od tri uzastopna poraza i sedam vezanih utakmica bez pobjede. "Stara dama" će privremeno rješenje potražiti u Massimu Brambilli, dok klupski direktori ne pronađu trajno rješenje.

- Težak je trenutak, moramo se držati zajedno, zbijati redove i raditi još više kao momčad. Mislim da smo se dobro pripremili za utakmicu, ali još uvijek nam nešto nedostaje. Nema potrebe za dramatiziranjem, svi smo odgovorni za ovo teško razdoblje. Igramo ponovno za tri dana i moramo se vratiti pobjedama - govorio je Tudor u nedjelju, očito nesvjestan kakvo ga jutro čeka.

Momčad je preuzeo u ožujku kao privremeni trener nakon otkaza Thiaga Motti i koncem sezone izborio se za dvogodišnji ugovor s Juventusom kao stalni trener. U 24 utakmice pobijedio je u njih 10, remizirao u osam i izgubio šest puta.

Dok su jedni navijači pozdravili odluku uprave komentarima poput "Konačno pametna odluka nakon dugo vremena", drugi su izrazili zabrinutost zbog nestabilnosti u klubu, pišući: "Ne mogu stalno otpuštati trenere". Bilo je i onih koji su odmah počeli s prijedlozima za Tudorova nasljednika, spominjući ime njegova prethodnika Thiaga Motte.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 11
Raspored i ljestvica HNL-a, kad i s kim Dinamo i Rijeka igraju u Europi? Sve na jednom mjestu
SVE NA JEDNOM MJESTU

Raspored i ljestvica HNL-a, kad i s kim Dinamo i Rijeka igraju u Europi? Sve na jednom mjestu

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvi dio sezone domaćeg prvenstva završava vikend prije Božića, a drugi dio zadnjeg vikenda u svibnju. Dinamo se natječe u Europskoj, Rijeka u Konferencijskoj ligi
Pogibije poznatih nogometaša: Dinamova legenda, 'vatreni' koji je stradao uoči vjenčanja...
FOTO: TRAGEDIJE U PROMETU

Pogibije poznatih nogometaša: Dinamova legenda, 'vatreni' koji je stradao uoči vjenčanja...

Diogo Jota samo je jedan u nizu poznatih nogometaša čiji je život završio u prometnoj nesreći. Neki su stradali na putu na utakmicu u avionu, drugi u automobilu. Prisjetili smo se tragedija u kojima su stradavali i Hrvati
FOTO Drama nakon El Clasica: Policija ušla na teren i spriječila sukob igrača Reala i Barcelone!
CIRKUS U MADRIDU

FOTO Drama nakon El Clasica: Policija ušla na teren i spriječila sukob igrača Reala i Barcelone!

REAL - BARCELONA 2-1 Čudesan El Clasico bio je prepun uzbuđenja, a zasjenio ga je sukob u čak dva navrata na kraju derbija. Prednjačili su Vinicius i Carvajal koji su se sukobili s Yamalom, intervenirala je policija

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025