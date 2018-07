Smodlaka: Suđenje je opet bilo neshvatljivo, ali izdržali smo...

Hrvatski vaterpolisti odigrali su sjajnu utakmicu u borbi za treće mjesto. Bili su nadmoćni protiv Italije, koju su pobijedili 10-8 i osvojili europsku broncu, osam godina nakon trijumfa u Zagrebu.

Zbog isključenja izbornika Ivice Tucka u polufinalu, utakmicu je vodio njegov pomoćnik Mile Smodlaka:

- Sigurno nije bilo lako nakon poraza od prije dva dana. Čestitke momcima, bili su nepobjedivi večeras. Ostaje žal nakon Srbije, kada vidimo da možemo i da imamo kapacitet za igrati na vrhunskom nivou.

- Bitan je kontinuitet i da je medalja tu. Suđenje i danas bilo neshvatljivo, čak i nama koji smo više od 30 godina u vaterpolu. To, što su napravili Tucku je nedopustivo, ali nažalost, to je tako. Morali smo to izdržati - rekao je Smodlaka nakon utakmice.

Luka Lončar pobjedi je pridonio s dva gola:

- Velika pobjeda, bilo je najbitnije psihološki se vratiti i ne razmišljati o utakmici sa Srbima. Poveli smo 4-0, kontrolirali smo utakmicu i zasluzili biti treći. Čestitam suigračima, pokazali smo karakter, konstantno smo se vraćali i to je plod sjajne psihološke pripreme. Bila je užasno naporna sezona, ali gušt je igrati u ovoj ekipi.

Maro Joković bio je oduševljen angažmanom njegov suigrača:

- Utakmicu je dobila obrana i velika požrtvovnost, ogromna želja za blokiranjem igrača. Imali su puno kontri, stativa, ali izdominirali smo Italiju koja je odigrala sjajan turnir. Prgav i brz su protivnik, no njihovu agresivnost držali smo pod kontrolom i nismo gubili glavu. Svaki napad smo igrali kao da je 0-0. Možda smo imali šanse za finale, ali glupo je sada o tome govoriti.

U posljednjih 11 godina osvojili smo dva svjetska zlata, jedno olimpijsko i jedno europsko te pregršt srebrnih i brončanih medalja:

- Ovaj period smo opisali kao zlatno desetljeće hrvatskog vaterpola. Stalno je bio netko ozlijeđen, ali uvijek se uspijemo nekako pokrpati i medalje su uvijek bile tu. To govori o kvaliteti i širokoj bazi igrača. Stvorili smo ugodno okruženje i lijepo je tako igrati - zaključio je Joković.