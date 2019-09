Smrt, izbacivanje, ignoriranje: Šokovi iz nas izvuku najbolje!

Bio je lipanj 2016. Hrvatska je igrala na Euru u Francuskoj, kad je kapetanu Dariju Srni javljeno da mu je umro otac Uzeir, plemenit, dobar i osjećajan čovjek, kako su ga opisivali svi koji su ga znali. Na groblju iznad Metkovića pokopan je čovjek koji je u životu mnogo propatio, pa i kad ga je shrvala neizlječiva bolest s kojom se borio tri godine. Kapetan Darijo stigao je iz Pariza je posebnim letom za Mostar, a s njim i izbornik Ante Čačić, te delegacija HNS-a.

Velika tuga i bol nadvila se nad Hrvatsku reprezentaciju, koju je čekalo Europsko prvenstvo.

- Znao je Darijo da mu otac odlazi, ali ipak ovo je težak udarac za našeg kapetana i njegovu obitelj. Kad se Darijo vrati u kamp, dogovorit ćemo se kako ćemo dalje. Vidim, pogodila ga je očeva smrt, bez obzira na tu neizbježnost, Darijo je baš shrvan - rekao je tada izbornik naše reprezentacije Ante Čačić.

Darijo se vratio, a dotad dosta osporavana reprezentacija, odigrala je veličanstven turnir. Pobijedili smo Tursku, remizirali s Češkom, a onda u posljednjem kolu srušili i Španjolsku. Hrvatska je bila hit i samo nesreća protiv Portugala spriječila nas je da, kako mnogi misle, odemo do finala. Jer da smo prošli Portugal, u četvrtfinalu i polufinalu čekali bi nas Poljska i Wales.

S puno strepnje ispraćena je i reprezentacija u Rusiju. Sjetite se u kakvom smo bili situaciji. Remijem protiv Finske morali smo pobijediti u Ukrajini, pa onda još u dodatne kvalifikacije. Uglavnom, tečaj da će Hrvatska igrati u finalu bio je 100.

A onda je u prvoj utakmici Nikola Kalinić odbio ući u igru. Boljela su ga leđa, kaže. Ili vrat. Nije sad ni važno. Izbornik Zlatko Dalić okupio je u predvorju hotela Luku Modrića, Vedrana Ćorluku i Marija Mandžukića.

- Dečki, što ćemo?

- Šefe, više nema mjesta u reprezentaciji.

I Dalić je otjerao Kalinića. Bio je to ogroman šok jer je Hrvatska ostala na jednom klasičnom centarforu - Mandžukiću. Cijeli svijet se čudio ovoj odluci, bilo je straha kako će sad reagirati momčad... No, reakcija igrača bila je neviđena u hrvatskoj povijesti. Proradio je inat i samo dva dana nakon toga isprašili su Argentinu, a onda su redom padali Island, Danska, Rusija, Engleska... Kalinićeva bahatost probudila je lavove u kockicama i postali smo viceprvaci svijeta.

A onda je stigla i ta Slovačka, utakmica koju smo morali pobijediti kako ne bismo zakomplicirali odlazaka Euro. Možda i najvažnija utakmica u kvalifikacijama. Kovačić je ozlijeđen, Kramarić također, nema ni Vrsaljka... I na sve to Ivan Rakitić odlučio je ne pojaviti se. Trenutak za tako nešto ne može biti gori.

Iskreno, pribojavali smo se reakcije momčadi, pogotovo kad je Dejan Lovren rekao da je atmosfera narušena. No, reakcija Hrvatske prepričavat će se godinama. U Trnavi smo odigrali jednu od najboljih utakmica u povijesti.

- Sigurno najbolja otkad sam ja izbornik, ovo je bilo savršeno - rekao je Zlatko Dalić.

Jest. Hrvatska je pokazala da je najbolja kad je najpotrebnije. Kad se čini da ne može gore, da se i nebo urotilo protiv nas, dečki se ujedine i odigraju veličanstveno.

- Kada osjetiš da onaj drugi igrač jedva čeka kako bi spasio prvoga, a treći promatra sa željom da uleti glavom na kopačku. Ne zbog sebe, već zbog grupe, zbog momčadi. E, to je onda to - rekao je Milan Badelj.

E, to je onda to. To je onda Slovačka - Hrvatska 0-4.