Smrt u helikopteru predvidjeli još 2012., napravili čak i crtić

Svijet se oprašta od jednoga od najvećih košarkaša u povijesti. Kobe Bryant (41) poginuo je u padu helikoptera u nedjelju u 11 sati po lokalnom vremenu (20 sati po hrvatskom) kod mjesta Calabasas u Kaliforniji, 50-ak kilometara zapadno od Los Angelesa.

Uz njega, stradalo je još osmero ljudi među kojima je bila i njegova kći Gianna Maria Onore (13). Zajedno su putovali na turnir za djevojčice na kojemu je ona trebala sudjelovati.

Istinska sportska legenda često je putovala helikopterom, još i za igračkih dana u Lakersima. Nevjerojatno djeluje jedna objava na Twitteru koja kola društvenim mrežama nakon pogibije.

"Kobe će poginuti u padu helikoptera", napisao je tviteraš .Noso još 13. studenog 2012.

Kobe is going to end up dying in a helicopter crash

Zanimljivo je da je o padu Bryanta u helikopteru napravljen i crtić krajem 2017., na kojem se vidi kako se uspijeva izvući iz olupine neozlijeđen držeći u rukama dva pehara prvaka.

Nažalost, za razliku od toga crtića, ovaj pad nije preživio.

Even cartoon saw it coming. The devil might be working through Hollywood... Rest on Kobe Bryant pic.twitter.com/w9XItGkHxc