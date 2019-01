Sms iz Brazila: 'Ovo sad nije normalno, je li stvarno istina?'

Jesi vidio ovo? Pa to nije normalno, javio nam se Brazilac Etto, bivši igrač Dinama negdje oko ponoći.



Uoči utakmice zajedno smo se smijali brazilskim rukometašima, sportu koji u Brazilu ima status kao curling u Hrvatskoj. Eto, igramo ga, ali daleko je to od neke ozbiljne razine. Strašna Hrvatska, koja je tri dana prije pobijedila europskog prvaka Španjolsku, igrala je protiv reprezentacije za koju vjerojatno igra svaki muškarac mlađi od 40 godina. Nepobjediva Hrvatska s druge je strane imala momčad čiji igrači nisu čak ni trenirali i koja je imala šanse za prolazak kao pile kod mesara.



- Brazil? Pa nije to nogomet, dobit ćemo 10 razlike - nazdravljali su hrvatski navijači uoči utakmice.



- Deset? To će biti već nakon prvog poluvremena - ubacilo se hrvatsko društvo iz Leverkusena.



Pjevalo se i pilo, računalo je li baš potrebno toliko nagaziti pa pobijediti s deset golova razlike ili je možda bolje stati na kočnicu pa to privesti kraju s pet, šest razlike. Prevladala je prva opcija, da Hrvatska nema milosti prema nikome, pa ni prema egzotičnim rukometnim zemljama kao Brazil. I to nam je došlo glave.



Ako je Hrvatska, ikad i od ikoga morala izgubiti, morala je od Brazila u utakmici koju smo odavno pobijedili. Dok smo mi mijenjali obrane, napade, golmane, taktike, igrače, Brazilci su se jednostavno igrali rukometa. Onako, radosno i s veseljem. Baš onako kako smo mi igrali u Münchenu. Čim smo pomislili da smo veliki, da nas se svijet boji, na zemlju, tamo gdje nam je i mjesto, spustila nas je momčad čije rukometaše nitko u domovini i ne zna.



Cijela dvorana, svi njemački navijači nakon utakmice su se podsmijavali Hrvatima, onako, uz pivo glasno nazdravljali Brazilcima. Pridružilo im se i nekoliko francuskih navijača.



Ali u svemu tome, ima i jedna pozitivna stvar, a to je da smo mi najbolji kad nas svi otpišu. Sjetite se Krakowa 2016. godine. Za prolazak smo trebali pobijediti domaćina Poljsku s 11 golova razlike. Da je riječ o košarci, puno je. Dobili smo ih 14 razlike. Protiv Njemačke bit će dovoljna bilo kakva pobjeda. Ruku na srce, ako nismo u stanju pobijediti Njemačku, nemamo što ni tražiti u polufinalu.