Snimka iz drugog kuta, evo što Modrić šapće dok Mbappé puca penal na Lukinoj 'oproštajki'

Luka Modrić (39) u subotu se oprostio od Santiago Bernabéua. Hrvatski maestro odigrao je posljednju utakmicu na kultnom stadionu koji mu je, tijekom 13 godina provedenih u Realu, postao dom. U susretu protiv Real Sociedada Luka je poveo momčad kao kapetan, a igru je napustio nekoliko minuta prije kraja uz ovacije cijelog stadiona.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 01:13 Modrić se emotivnom objavom oprostio od 'kraljevskog kluba': Real će zauvijek biti moj dom... | Video: 24sata Video

Luka je imao priliku oprostiti se od domaćih navijača i pogotkom kada je sudac u 38. minuti pokazao na bijelu točku. Ne bi to bio prvi put da igrač na oproštaju izvede penal, a Modrić ih je tijekom karijere znao izvoditi, ne samo u reprezentaciji nego i u "kraljevskom klubu". Iako su brojni španjolski mediji tijekom petka pisali da će francuska zvijezda prepustiti Modriću izvođenje kaznenog udarca ako ga Real izbori, Mbappé je ipak preuzeo odgovornost i zabio, ali tek iz drugog pokušaja.

Foto: Isabel Infantes/REUTERS

Francuz je do kraja susreta zabio još jedan pogodak pa je s dva gola protiv Sociedada stigao do 31 pogotka u La Ligi ove sezone i ostavio prvog pratitelja Roberta Lewandowskog (25) iz Barcelone na zaostatku od šest golova. Snimka iz drugog kuta pokazuje kako je Luka reagirao kada je dosuđen penal. On je prvi rekao Francuzu da izvede udarac, a potom mu je prišao stoper Raul Asensio i pitao zašto on ne puca.

- Ne, ne. Mbappé lovi Pichichi i Zlatnu kopačku - rekao je hrvatski maestro i još jednom oduševio svojom skromnošću.

Mbappé je osvojio nagradu Pichichi, a trenutačno vodi i u utrci za Zlatnu kopačku. Prvi pratitelj mu je sjajni Šveđanin iz Sportinga, Viktor Gyökeres, koji je zabio 39 golova. Međutim, s obzirom na to da igra u slabijoj ligi, svaki njegov pogodak vrijedi 1.5 bodova, dok Mbappéov vrijedi 2.