Snimka napada: Udario dečka, a onda mu je zdrobio mobitel

Prije mjesec dana Conor McGregor je završio u pritvoru jer je napao 22-godišnjaka koji ga je pokušao fotografirati. Engleski mediji sada su uspjeli nabaviti i snimku na kojoj se jasno vidi čitav incident koji je bio samo početak problema za bivšeg UFC šampiona.

McGregor je napad izveo na Floridi u Miami Beachu, u 5:20 sati ujutro. Obožavatelju koji ga je želio fotografirati otrgnuo je mobitel iz ruku, udario ga je i potom zgazio mobitel nekoliko puta. Policija ga je ubrzo nakon incidenta privela i podigla optužnicu zbog krađe (mobitel je vrijedio oko tisuću eura, nap. a) i nasilnog ponašanja. Ubrzo je izašao na slobodu jer je uplatio jamčevinu od 12500 dolara.

Ni pola mjeseca nakon ovog napada irski je borac poručio da završava borilačku karijeru, a samo nekoliko sati kasnije New York Times je objavio članak o optužbama za silovanje s kojima se suočio u svojoj domovini.

Podsjetimo, neimenovana žena u dvadesetim godinama optužila ga je za silovanje 10. prosinca 2018. godine u Dublinu. Istraga je u tijeku, a u Irskoj se u izvještajima o slučaju nikada nije navodilo njegovo ime jer njihov zakon strogo zabranjuje imenovanje ljudi optuženih za seksualno zlostavljanje, do trenutka donošenja osuđujuće presude.

Što se tiče njegove mirovine, čini se da je to samo bila zamka kojom bi od gazde UFC-a izvukao udio u vlasništvu. Međutim, njegova službena potvrda se još uvijek čeka, a samim time i objava nove borbe. Dok Conor ne odluči što zapravo želi dalje od svoje karijere, vrijeme krati pričajući o posljednjoj borbi, onoj protiv Khabiba Nurmagomedova nakon koje su obojica zaradili suspenzije. Conor je tada izgubio gušenjem u četvrtoj rundi, a sada tvrdi da se borio ozlijeđen.

- Slomio sam stopalo 3 tjedna prije meča. Ali i dalje sam marširao prema naprijed i na koncu sam ja bio taj koji je pogodio zadnje udarce te večeri. Na njegovog brata! Sretan sam kako je meč prošao i sretan sam onime što sam naučio. Zadovoljan sam borbom i što je još bitnije, pripremom. Vrijeme će sve pokazati - napisao je Irac na Twitteru.

I broke my foot 3 weeks out from the bout.

I still marched forward however, and also landed the final blows of the night.

On his blood brother.

I am happy with how the contest went and the lessons learned.

In my fighting and more importantly my preparation.

Time will reveal all. https://t.co/VNxbrfk6qx