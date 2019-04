'Kad sam prvi put vidio Amiga mislio sam da je Argentinac...'

Gracias señor Amigo, adiós, poruka je na velikom muralu koji je osvanuo u Ravnicama posvećen novinaru Zvonimiru Magdiću.

Legendarno sportsko novinarsko pero pamtimo kao strastvenog obožavatelja južnoameričkog nogometa, zbog kojeg je i zaradio nadimak Amigo. Mural je oslikan na adresi Bulvanova 18, preko puta zgrade u kojoj je živio, a na njemu se nalaze nezaobilazna Amigova bilježnica s olovkom, te četiri grba - Hrvatske, Zagreba, Građanskog i Dinama.

- To je bila ideja jednog mog prijatelja koji je veliki prijatelj obitelji Magdić, a mi se znamo godinama. Ja sam iz Dubrave, on s Ravnicama, često smo se susretali i na utakmicama Dinama. Nedavno smo se susreli slučajno, pa mi je rekao 'moramo napravit mural za našeg Amiga', meni se to odmah svidjelo i onda smo krenuli u to - kaže Toni Bošnjaković, također dugogodišnji prijatelj obitelji Magdić pa nastavlja:

- Dugo poznajem i akademskog slikara Damira Sobotu koji je također poznavao Amiga, te se on odmah uključio u naš projekt. Ravnice nisu tako velike, tamo svi sve znaju, a kako sam po struci grafičar napravio sam nekoliko kompjutorskih skica kako bi samom Soboti olakšao posao.

Ipak, i tu je bilo problema...

- Mi smo to krenuli raditi u subotu, a onda je cijeli dan padala kiša. Počeli smo oko podne, kafić Sonata gdje je on često zalazio bio je krcat, ljudi su davali novce za taj mural. Ali, onda se vrijeme počelo kvariti, u 17 sati je bio pravi potop i svi su nestali. Taj mural još nije završen, ostale su nam još neke finese koje ćemo završiti sljedećih dana.

Akademski slikar Damir Sobota sve je napravio besplatno, a mural Amiga napravljen je ispod prozora supruge Zdenke.

- Velika mi je čast što sam sudjelovao u ovom projektu, iskreno bilo me i malo "frka", uvijek je tako kada radite portrete. Samo sam želio da gospođa Zdenka bude zadovoljna. Na kraju je sve ispalo kako treba, ona je zadovoljna, pa sam i ja - kaže Damir Sobota koji je također s Ravnica:

- Poznavao sam gosp. Magdića, ma njega su svi poznavali na Ravnicama. I njega se slušalo, pogotovo kada je bila riječ o nogometu. Sjećam se, kada sam ga prvi put vidio mislio sam zbog nadimka kako je Argentinac, haha.

Nije ni čudo, legendarni Amigo oduvijek je bio slab na južnoamerički, pogotovo argentinski nogomet. I na Diega Maradonu kojem je prvi na ovim prostorima dao nadimak "mali zeleni". Zvonimir Magdić je preminuo u studenom prošle godine u 88. godini života, dan nakon što je Dinamo osigurao proljeće u europskim natjecanjima i nakon što je održana promocija njegove knjige o Ici Hitrecu. Sada je u svom kvartu dobio počast kakvu je zaslužio za velikog života...