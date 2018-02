'Sociosi' imaju smisla kada je glavni proizvod nogomet...

Bundesligaško pravilo da o klubovima odlučuju navijači je oda kapitalizmu. Nikakvo samoupravljanje to nije. Jednostavno, glavni proizvod lige je nogomet, a potrošači prijete da će ga prestati kupovati omogući li se kapitalu koji se njima, navijačima, potrošačima ne sviđa, da preuzme klub. Da preuzme nogomet. Ili će ga prestati kupovati budu li klubovima upravljali ljudi koji će dovoditi trenere koji im se ne sviđaju. A kako je kupac kralj, kapital se dosjetio pravila 50+1 da mu ugodi.

Da štediše nastupe zajednički, složno kao navijači, kladim se da bi banke ukinule mnoge naknade. Možda i kamate na kredite smanjile. Samo, navijačima je lakše zajednički nastupiti, to jest lakše je bojkotirati klub nego banke. Ne ideš na stadion, i to je to. Što se banke tiče, nisi li spreman na velike gnjavaže, odeš li iz neke banke, ipak ti treba druga. Isto vrijedi i za korisnike telekomunikacijskih kompanija. Nećeš prestati telefonirati ili koristiti internet...

U Hrvatskoj je glavni proizvod nogometne lige transfer. Pravilo 50+1 bilo bi folklor. Dodvoravanje potrošačima zapravo nema smisla. Prepuštanje nekih odluka navijačima neovisno tko imao većinu dionica koliko-toliko smisla ima u Hajduku. Koliko navijači preuzimaju odgovornost za svoje odluke, toliko ima smisla. Koliko se ponašaju poput inkvizicije, nema smisla. I, ekonomija Hrvatske i njene lige je premala da bi pravilo 50+1 napravilo rezultat zbog kojeg je smišljeno.

Nedostaje najmanje deset klubova s dovoljno navijača, zbog kojih bi prihod bio dovoljno velik da onda ima rezona kupcu dati toliku važnost, da on bira tko će mu servirati proizvod. U tom bi slučaju veliku ulogu igrali i navijači Dinama i Hajduka, pa i ostalih klubova, u dijaspori.

Uglavnom, pohvale bundesligaškom modelu, pohvale iz Hrvatske, koje naginju uvođenju istog pravila ovdje, su pretjerane. Ovdje sam i dalje za privatizaciju, to jest za skidanje klubova s grbe poreznih obveznika. Plati pa se rugaj. Kupi 50 posto plus jednu dionicu. Ili kupi jednu jedinu dionicu i udruži se s dovoljno takvih pa upravljaj.