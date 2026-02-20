ŠOK SNIMKA Pogledajte kako izgleda noga Lindsey Vonn nakon nove brutalne operacije

Jedna od najvećih alpskih skijašica svih vremena, Lindsey Vonn (41), podijelila je sa svojim pratiteljima na Instagramu potresne detalje svog oporavka nakon stravičnog pada na nedavnim Zimskim Olimpijskim igrama. Njezin povratak završio je teškom ozljedom, a njezina najnovija objava iz bolničkog kreveta pruža brutalno iskren uvid u bolan put koji je pred njom. Vonn je objavila video u kojem, vidno iscrpljena i u bolovima, leži u krevetu, ali i nekoliko rendgenskih snimki koje otkrivaju razmjere ozljede i operacije.

Vonn je otkrila da je iza nje još jedna u nizu operacija, ovoga puta u Sjedinjenim Američkim Državama. Riječ je o iznimno složenom zahvatu stabilizacije slomljene potkoljenice, koji je trajao više od šest sati.

"Uspjela sam proći operaciju... trebalo je nešto više od šest sati da se završi. Kao što vidite, bilo je potrebno mnogo pločica i vijaka da se sve sastavi, ali dr. Hackett je obavio nevjerojatan posao", napisala je Vonn uz snimke koje lede krv u žilama. Na njima se jasno vidi metalna konstrukcija koja sada drži njezinu kost na mjestu.

Foto: Instagram

Foto: Instagram

Priznala je da se suočava s velikim izazovima.

"S obzirom na opseg traume, malo se mučim nakon operacije i još uvijek nisam otpuštena iz bolnice... ali uskoro sam tamo. Mali koraci", dodala je, pokazujući nevjerojatnu snagu unatoč teškoj situaciji.

Ova operacija posljedica je stravičnog pada koji je Vonn doživjela osmog veljače tijekom spustaške utrke na Zimskim Olimpijskim igrama u Milano-Cortini 2026. Njezin povratak profesionalnom skijanju nakon mirovine 2019. godine bio je sportska priča godine.

Foto: Instagram

Nakon uspješne djelomične transplantacije koljena, s četrdeset i jednom godinom kvalificirala se za svoje pete Olimpijske igre. Međutim, sudbina je imala druge planove. Samo devet dana prije početka Igara, potrgala je prednji križni ligament, no unatoč tome, odlučila je nastupiti. Nažalost, njezina je utrka trajala samo trinaest sekundi prije nego što je nakon kontakta s vratima izgubila kontrolu i teško pala.

Dijagnoza je bila poražavajuća: kompleksan prijelom potkoljenične kosti. Uslijedile su četiri operacije u Italiji prije nego što je zračnom ambulantom prebačena natrag u SAD. Cijeli ovaj mjesec za nju je bio iznimno težak, jer je samo dan nakon pada, devetog veljače, uginuo njezin voljeni pas Leo, koji je bio uz nju trinaest godina i pomagao joj prebroditi brojne prijašnje ozljede.