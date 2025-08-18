Šok u Cincinnatiju! Alcaraz uzeo titulu, Sinner naprasno predao

Carlos Alcaraz je novi pobjednik ATP Masters 1000 turnira u Cincinnatiju, ali do naslova nije stigao na željeni način, jer je finalni obračun s Jannikom Sinnerom potrajao svega pet gemova, nakon čega je vidno bolesni Talijan odlučio predati dvoboj. U trenutku predaje Alcaraz je vodio 5-0.

Za Španjolca je ovo bilo 29. finale u karijeri, u kojem je stigao do 22. trofeja, prvog u Cincinnatiju i osmog na turnirima Masters 1000 serije. Ujedno, ovo mu je šesti naslov u ovoj godini, po čemu je uvjerljivo vodeći tenisač na ATP Touru ove sezone.

Žao mi je, Jannik. Ne mogu reći više od onoga što sam već mnogo puta rekao. Ti si veliki šampion i znam da ćeš se ubrzo vratiti još snažniji - uputio je Alcaraz riječi utjehe svom velikom suparniku, ali i prijatelju izvan terena.

Foto: Aaron Doster/REUTERS

Sinner je branio prošlogodišnji naslov, ali ga je bolest onemogućila da Alcarazu pruži pravi otpor.

- Mislio sam da bi se stanje moglo popraviti tijekom meča, ali se zapravo pogoršalo. Pokušao sam, ali jednostavno nisam mogao igrati - rekao je prvi tenisač svijeta na dodjeli trofeja nakon njegovog 28. finala u karijeri, u kojem je doživio osmi poraz, ali prvi put je izgubio završni meč predajom.

Bio je ovo 14. međusobni dvoboj Sinnera i Alcaraza te prvi koji nije odigran do kraja. Španjolac vodi sa 9-5, a pobijedio je u šest od posljednjih sedam susreta. Sinner je uspio prekinuti njegov pobjednički niz u ovogodišnjem finalu Wimbledona.

Foto: Aaron Doster/REUTERS

Alcaraz je tek treći španjolski tenisač koji je uspio osvojiti ovaj trofej, što je prije njega pošlo za rukom Rafaelu Nadalu (2013.) i Carlosu Moyi (2002.). Tako je Roger Federer ostao posljednji igrač koji je uspio obraniti naslov u Cincinnatiju (2015.), kad je osvojio posljednji od rekordnih sedam trofeja.

Od ponoći po srednjoeuropskom vremenu će se za naslov u Cincinnatiju boriti tenisačice. Turnir će dobiti novu pobjednicu, jer su i Poljakinja Iga Šwiatek i Talijana Jasmine Paolini po prvi put u finalu Cincinnati Opena.