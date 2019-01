Šok u Kataloniji! Barcelonu će zbog propusta izbaciti iz kupa?

Barcelona je u prvoj utakmici osmine finala španjolskog kupa izgubila kod Levantea, no čini se da bi iz Kupa kralja mogla letjeti i prije uzvratne utakmice koja se igra danas navečer.

Naime, u utakmici koja je odigrana prošli tjedan, za Katalonce je nastupio mladi Juan Brandariz Chumi koji nije imao pravo nastupa. Mladi veznjak inače nastupa za Barceloninu drugu momčad koja se natječe u trećoj španjolskoj ligi te je tamo dobio tri žuta kartona, što znači da je bio pod suspenzijom. No Ernesto Valverde, koji izgleda nije znao za to, uvrstio ga je u prvi sastav, piše Mundo Deportivo.

Foto: HEINO KALIS/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL

Barcelona je ekspresno odbacila sve optužbe, objavivši kako nisu pogriješili te da je Brandariz imao pravo nastupa jer kup i španjolska treća liga nisu isto natjecanje.

🚨 🚨



Have Barcelona committed a SERIOUS MISTAKE in the Copa del Rey? 😱😱



According to El Mundo, Barcelona played Chumi in the XI v. Levante in the 1st leg, despite the player being suspended with the clubs B-team... and not eligible to play 👀#LLL

🧡🇪🇦⚽ pic.twitter.com/mi9eDAmMKx