Šok u Mariboru: Đalović stigao na potpis pa zbog promjene u zadnji čas odustao od posla!?

Dan koji je trebao označiti novi početak za slovenskog velikana Maribor pretvorio se u pravu sportsku dramu. Radomir Đalović, donedavni strateg Rijeke, bio je na korak do preuzimanja klupe "vijolica", no posao je propao u nevjerojatnom preokretu tik pred potpisivanjem ugovora.

Nakon smjene u Rijeci, unatoč osvajanju dvostruke krune prošle sezone, Đalović je brzo pronašao novi angažman. S upravom Maribora sve je bilo dogovoreno, dvogodišnji ugovor i jasan plan. Crnogorski stručnjak doputovao je u Sloveniju sa svojim kompletnim stožerom, spreman za službeno predstavljanje. Da je stvar bila gotova, potvrđuje i činjenica da se privremeni trener Radovan Karanović ujutro već oprostio od igrača, uvjeren da prepušta momčad novom šefu.

Međutim, umjesto svečane ceremonije, iz klupskih prostorija u Ljudskom vrtu stigle su vijesti o potpunom kaosu. Prema informacijama slovenskih medija, neposredno prije stavljanja potpisa na papir, dogodio se zaokret. Navodno je netko iz klupske uprave u zadnji trenutak pokušao izmijeniti ključne stavke prethodno usuglašenog ugovora.

Takav potez izazvao je burnu reakciju. Neslužbeno se spominju povišeni tonovi i žustra rasprava, nakon koje je Đalović odbio pristati na nove uvjete i prekinuo pregovore. Principijelnost je stavio ispred angažmana, ne želeći dopustiti da se dogovorena pravila mijenjaju u "pet do 12".

Zbog propalog posla, uprava kluba našla se u nezavidnoj situaciji. Radovan Karanović, koji je već bio na odlasku, hitno je pozvan natrag kako bi vodio momčad u nadolazećem derbiju protiv Mure. Iako su se pojavile i špekulacije da bi problem mogla biti Đalovićeva Uefina Pro licenca, koju je tek u procesu stjecanja, izvori iz Slovenije odlučno tvrde da to nije bio kamen spoticanja, već isključivo iznenadna i neprihvatljiva promjena uvjeta od strane kluba.

Iako razgovori formalno nisu u potpunosti zaključeni, šanse za nastavak suradnje svedene su na minimum. Maribor tako ostaje u potrazi za trajnim rješenjem na klupi, a Radomir Đalović, donedavni miljenik navijača Rijeke, pokazao je da ne odstupa od svojih principa, čak i po cijenu propuštanja atraktivnog posla u susjedstvu.