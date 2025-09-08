Obavijesti

Sport

Komentari 3
BIZARNA SITUACIJA

Šok u Mariboru: Đalović stigao na potpis pa zbog promjene u zadnji čas odustao od posla!?

Piše Josip Tolić,
Čitanje članka: 1 min
Šok u Mariboru: Đalović stigao na potpis pa zbog promjene u zadnji čas odustao od posla!?
Split: Hajduk i Rijeka sastali su se u 5. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Sime Zelic/PIXSELL

Drama u Mariboru! Đalović na rubu preuzimanja klupe, ali sve propalo zbog promjene uvjeta u zadnji čas. Karanović vraćen na kormilo, a Đalović ostao vjeran principima

Dan koji je trebao označiti novi početak za slovenskog velikana Maribor pretvorio se u pravu sportsku dramu. Radomir Đalović, donedavni strateg Rijeke, bio je na korak do preuzimanja klupe "vijolica", no posao je propao u nevjerojatnom preokretu tik pred potpisivanjem ugovora.

Nakon smjene u Rijeci, unatoč osvajanju dvostruke krune prošle sezone, Đalović je brzo pronašao novi angažman. S upravom Maribora sve je bilo dogovoreno, dvogodišnji ugovor i jasan plan. Crnogorski stručnjak doputovao je u Sloveniju sa svojim kompletnim stožerom, spreman za službeno predstavljanje. Da je stvar bila gotova, potvrđuje i činjenica da se privremeni trener Radovan Karanović ujutro već oprostio od igrača, uvjeren da prepušta momčad novom šefu.

Međutim, umjesto svečane ceremonije, iz klupskih prostorija u Ljudskom vrtu stigle su vijesti o potpunom kaosu. Prema informacijama slovenskih medija, neposredno prije stavljanja potpisa na papir, dogodio se zaokret. Navodno je netko iz klupske uprave u zadnji trenutak pokušao izmijeniti ključne stavke prethodno usuglašenog ugovora.

Sanjin Strukic/PIXSELL
Sanjin Strukic/PIXSELL | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL/ilustracija

Takav potez izazvao je burnu reakciju. Neslužbeno se spominju povišeni tonovi i žustra rasprava, nakon koje je Đalović odbio pristati na nove uvjete i prekinuo pregovore. Principijelnost je stavio ispred angažmana, ne želeći dopustiti da se dogovorena pravila mijenjaju u "pet do 12".

Zbog propalog posla, uprava kluba našla se u nezavidnoj situaciji. Radovan Karanović, koji je već bio na odlasku, hitno je pozvan natrag kako bi vodio momčad u nadolazećem derbiju protiv Mure. Iako su se pojavile i špekulacije da bi problem mogla biti Đalovićeva Uefina Pro licenca, koju je tek u procesu stjecanja, izvori iz Slovenije odlučno tvrde da to nije bio kamen spoticanja, već isključivo iznenadna i neprihvatljiva promjena uvjeta od strane kluba.

Iako razgovori formalno nisu u potpunosti zaključeni, šanse za nastavak suradnje svedene su na minimum. Maribor tako ostaje u potrazi za trajnim rješenjem na klupi, a Radomir Đalović, donedavni miljenik navijača Rijeke, pokazao je da ne odstupa od svojih principa, čak i po cijenu propuštanja atraktivnog posla u susjedstvu.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 3
FOTO Ovo su ljepotice koje su osvojile srca naših 'vatrenih'
HRVATSKE WAGSICE

FOTO Ovo su ljepotice koje su osvojile srca naših 'vatrenih'

Hrvatska jedinica Dominik Livaković zaveo je suprugu Helenu koja je diplomirala na Tekstilno-tehnološkom fakultetu u Zagrebu. Izabela Kovačić pak je uspješna poduzetnica i bavi se modom
Hrvatska - Crna Gora 4-0: Jakić zabio prvijenac, 'vatreni' i dalje bez poraza u kvalifikacijama!
PRIJENOS S MAKSIMIRA

Hrvatska - Crna Gora 4-0: Jakić zabio prvijenac, 'vatreni' i dalje bez poraza u kvalifikacijama!

Crna Gora ostala je s igračem manje u 42. minuti, a u 37. minuti Jakić je zabio prvijenac za 'vatrene'. Kramarić je povisio u 50. minuti pred 21.209 gledatelja na Maksimiru. Strijelac je još bio Perišić, a Kuč je zabio autogol
FOTO 'Vatreni' nosi njenu fotku na svakoj utakmici. Prohodali su kao tinejdžeri i isti dan slave
PROPUTOVALI EUROPOM

FOTO 'Vatreni' nosi njenu fotku na svakoj utakmici. Prohodali su kao tinejdžeri i isti dan slave

Marija Pašalić (29), tajanstvena supruga sjajnog hrvatskog nogometaša i Dalićevog aduta, dijeli rođendan s mužem i čuva ljubav daleko od očiju javnosti. Prije tri godine rodio im se sin Luka

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025