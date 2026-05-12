Šok u NBA ligi: Preminuo igrač Memphisa, imao je 29 godina

Košarkaški svijet zavijen je u crno nakon vijesti o iznenadnoj smrti Brandona Clarkea (29), krilnog igrača Memphis Grizzliesa. Clarke, koji je uz Jaa Moranta bio igrač s najdužim stažem u momčadi, preminuo je u ponedjeljak u Los Angelesu. Tragičnu vijest su u utorak potvrdili njegov klub i agencija Priority Sports, no službeni uzrok smrti još nije objavljen.

Foto: Jesse Johnson/REUTERS

Istražuje se predoziranje

Prema izvješćima američkih medija koje prenose izvore iz policije, hitna pomoć Los Angelesa zaprimila je poziv zbog hitnog medicinskog slučaja nešto poslije 17 sati u ponedjeljak. Kada su bolničari stigli na mjesto događaja, mogli su samo proglasiti smrt mladog košarkaša.

U njegovom domu navodno je pronađen pribor za konzumaciju droga, zbog čega se cijeli slučaj istražuje kao moguće predoziranje. Službeni uzrok i okolnosti smrti bit će poznati nakon što se obavi obdukcija. Iako se spominju i nepotvrđene glasine o krvnom ugrušku, policijska istraga za sada je usmjerena u drugom smjeru.

Karijera uništena ozljedama i problemima sa zakonom

Rođen u kanadskom Vancouveru, Clarke je imao dvojno kanadsko-američko državljanstvo. Sveučilišnu karijeru gradio je na San Jose Stateu i Gonzagi, gdje se profilirao kao vrhunski obrambeni igrač. Cijelu svoju sedmogodišnju NBA karijeru proveo je u Memphisu, koji ga je doveo odmah nakon što je 2019. izabran kao 21. na draftu.

Foto: Nathan Denette

Brzo je postao miljenik navijača zbog svoje eksplozivnosti i svestranosti, a sjajne igre donijele su mu i titulu MVP-a Ljetne lige 2019. godine. Već u prvoj sezoni izabran je u najbolju petorku novaka lige, a 2022. potpisao je i četverogodišnje produljenje ugovora vrijedno 50 milijuna dolara. U karijeri je odigrao 309 utakmica uz prosjek od 10,2 koša i 5,5 skokova.

Međutim, posljednjih nekoliko godina karijera mu je krenula silaznom putanjom zbog teških ozljeda. Propustio je gotovo cijelu sezonu 2023./24. zbog puknuća Ahilove tetive, a u netom završenoj sezoni odigrao je samo dvije utakmice zbog problema s koljenom i listom.

Uz probleme s ozljedama, Clarke se nedavno suočio i sa zakonom. Prije nešto više od mjesec dana, uhićen je u Arkasnasu pod optužbama za prebrzu vožnju, bježanje policiji te posjedovanje i preprodaju kontrolirane tvari. Prema policijskom izvješću, kod njega je pronađeno više od 230 grama kratoma, biljnog ekstrakta koji je u Arkansasu klasificiran kao droga.

Unatoč problemima koji su ga zadesili, oni koji su ga poznavali opisuju ga kao iznimno dragu i brižnu osobu.

"Srca su nam slomljena zbog tragičnog gubitka Brandona Clarkea. Bio je izvanredan suigrač i još bolja osoba čiji se utjecaj na organizaciju i širu zajednicu Memphisa neće zaboraviti. Izražavamo najdublju sućut njegovoj obitelji i voljenima", stoji u priopćenju Grizzliesa.

*uz korištenje AI-a