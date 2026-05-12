BRANDON CLARKE

Šok u NBA ligi: Preminuo igrač Memphisa, imao je 29 godina

Piše 24sata,
Čitanje članka: 2 min
Brandon Clarke iz Memphis Grizzliesa pronađen mrtav u LA-u, sumnja se na predoziranje. Bio je miljenik navijača, ali ozljede i problemi sa zakonom uništili su mu karijeru

Košarkaški svijet zavijen je u crno nakon vijesti o iznenadnoj smrti Brandona Clarkea (29), krilnog igrača Memphis Grizzliesa. Clarke, koji je uz Jaa Moranta bio igrač s najdužim stažem u momčadi, preminuo je u ponedjeljak u Los Angelesu. Tragičnu vijest su u utorak potvrdili njegov klub i agencija Priority Sports, no službeni uzrok smrti još nije objavljen.

Istražuje se predoziranje

Prema izvješćima američkih medija koje prenose izvore iz policije, hitna pomoć Los Angelesa zaprimila je poziv zbog hitnog medicinskog slučaja nešto poslije 17 sati u ponedjeljak. Kada su bolničari stigli na mjesto događaja, mogli su samo proglasiti smrt mladog košarkaša.

U njegovom domu navodno je pronađen pribor za konzumaciju droga, zbog čega se cijeli slučaj istražuje kao moguće predoziranje. Službeni uzrok i okolnosti smrti bit će poznati nakon što se obavi obdukcija. Iako se spominju i nepotvrđene glasine o krvnom ugrušku, policijska istraga za sada je usmjerena u drugom smjeru.

Karijera uništena ozljedama i problemima sa zakonom

Rođen u kanadskom Vancouveru, Clarke je imao dvojno kanadsko-američko državljanstvo. Sveučilišnu karijeru gradio je na San Jose Stateu i Gonzagi, gdje se profilirao kao vrhunski obrambeni igrač. Cijelu svoju sedmogodišnju NBA karijeru proveo je u Memphisu, koji ga je doveo odmah nakon što je 2019. izabran kao 21. na draftu.

Brzo je postao miljenik navijača zbog svoje eksplozivnosti i svestranosti, a sjajne igre donijele su mu i titulu MVP-a Ljetne lige 2019. godine. Već u prvoj sezoni izabran je u najbolju petorku novaka lige, a 2022. potpisao je i četverogodišnje produljenje ugovora vrijedno 50 milijuna dolara. U karijeri je odigrao 309 utakmica uz prosjek od 10,2 koša i 5,5 skokova.

Međutim, posljednjih nekoliko godina karijera mu je krenula silaznom putanjom zbog teških ozljeda. Propustio je gotovo cijelu sezonu 2023./24. zbog puknuća Ahilove tetive, a u netom završenoj sezoni odigrao je samo dvije utakmice zbog problema s koljenom i listom.

Uz probleme s ozljedama, Clarke se nedavno suočio i sa zakonom. Prije nešto više od mjesec dana, uhićen je u Arkasnasu pod optužbama za prebrzu vožnju, bježanje policiji te posjedovanje i preprodaju kontrolirane tvari. Prema policijskom izvješću, kod njega je pronađeno više od 230 grama kratoma, biljnog ekstrakta koji je u Arkansasu klasificiran kao droga.

Unatoč problemima koji su ga zadesili, oni koji su ga poznavali opisuju ga kao iznimno dragu i brižnu osobu.

"Srca su nam slomljena zbog tragičnog gubitka Brandona Clarkea. Bio je izvanredan suigrač i još bolja osoba čiji se utjecaj na organizaciju i širu zajednicu Memphisa neće zaboraviti. Izražavamo najdublju sućut njegovoj obitelji i voljenima", stoji u priopćenju Grizzliesa.

*uz korištenje AI-a

