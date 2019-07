Šok u SAD-u: Bejzbolaša našli mrtvog u sobi, ne zna se uzrok

Tyler Skaggs, 27-godišnji početni bacač američke bejzbolske momčadi Los Angeles Angels preminuo je u Teksasu gdje je s ekipom doputovao na ligašku utakmicu, objavio je klub u ponedjeljak.

"S velikom tugom javljamo da je Tyler Skaggs ranije danas preminuo u Teksasu", navodi se u objavi u kojoj se ne navodi uzrok smrti.

"Tyler jest, i uvijek će biti, važan dio obitelji Angelsa. Naše misli i molitve su s njegovom suprugom Carli i cijelom njegovom obitelji", poručili su iz kluba.

Američka bejzbol liga (MLB) otkazala je utakmicu koju su Angelsi trebali igrati protiv momčadi Texas Rangersa.

Angels statement on the passing of Tyler Skaggs. pic.twitter.com/6XA2Vu1uWV

Policijska uprava u Southlakeu u saveznoj državi Teksas objavila je da su policijski službenici reagirali na poziv o muškarcu bez svijesti u sobi u hotelu Hilton. Kada su policajci stigli u hotel Skaggs nije davao znake života i na mjestu je utvrđena smrt.

"U ovom trenutku se ne sumnja na nasilnu smrt", stoji u izjavi policije koja dodaje kako nema znakova da se radi o samoubojstvu.

