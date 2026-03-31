Šok u svijetu rukometa! Umro je legendarni Eduard Kokšarov

Legenda ruskog i europskog rukometa Eduard Kokšarov preminuo je u utorak u 51. godini, potvrdio je njegov klub Meškov Brest. Kao ubojito lijevo krilo osvajao je medalje na svim velikim natjecanjima; bio je olimpijski prvak 2000. u Sydneyu, brončani četiri godine poslije u Ateni, zlatni na SP-u u Japanu 1997. i srebrni u Egiptu dvije godine poslije, kao i srebro u Hrvatskoj na Euru 2000. Vodio je mnoge bitke protiv zlatne generacije hrvatskog rukometa predvođene Ivanom Balićem.

"Rastužila nas je vijest da je napustio Eduard Kokšarov, legenda celjskog kluba i jedan od ključnih članova zlatne generacije koja je 2004. osvojila naslov europskog prvaka! Predanošću, borbenošću i srcem ostavio je neizbrisiv trag u RK Celju Pivovarni Laško i cijelom rukometnom prostoru. Bio je više od igrača - bio je simbol nepopustljivosti, kapetan, pravi vođa tima i čovjek koji je inspirirao generacije. U Celju je preživio čak 12 sezona. Njegova će ostavština vječno živjeti u našem klubu, među navijačima i srcima svih koji su ga imali priliku upoznati. Iskrena sućut obitelji, najmilijima i svima koji tuguju. Željezni Edi, počivaj u miru", napisali su iz RK Celja, čiji je član bio od 1999. do 2011.

Klupsku karijeru završio je u Čehovskim Medvedima, a poslije toga bavio se trenerskim poslom vodeći Krasnodar, rukometašice Vardara, rusku reprezentaciju, mušku selekciju Vardara, Rostov i naposljetku Meškov Brest, za koji nastupa i hrvatski rukometaš Filip Ivić. Kokšarovu se u Celju rodio sin Aleksandar (21) koji je mladi ruski reprezentativac u nogometu, napadač je Krasnodara.