Šok za Blaugranu! Oslabljena Barca izgubila kod Levantea...

Erneste Valverde, s mišlju lako ćemo to riješiti, izveo je kombinirani sastav na gostovanju kod Levantea u u prvoj utakmici osmine finala španjolskog kupa. Rakitić, Messi, Suarez, Ter Stegen, Alba, Pique nisu ni doputovali u Valenciju, I kako to inače bijaše, ta odluka obila mu se o glavu. Levante je izgledao kao Barcelona, a dodatnu nijansu tome davali su i njihovi domaći dresovi koji jako sliče Barceloninim

Razigrano i rastrčano ušli su u utakmicu domaćini iz Valencije, a mlada Barca predvođena Coutinhom i Dembeleom bila je potpuno nemoćna. Na poluvremenu je bilo već 2-0, a sigurno je Valverde razmišljao barem na trenutak da angažira helikopter da ode po Messija koji je ostao u Barceloni.

Nabrijani Levante je do vodstva stigao već u četvrtoj minuti nakon sjajnog ubačaja Rochine, a Cabaco se samo naklonio i matirao Cillessena. Činilo se da će to trgnuti Barcelonu, njihove brzance Dembelea i Coutinha, no Levante je nastavio po svome. Nagrada im je stigla u 18. minuti nakon što je fantastični Emmanuel Boateng izvozao obranu Barce, dodao Mayoralu koji je uz dosta sreće povećao vodstvo.

Do kraja utakmice Barcelona je ipak uspjela smanjiti rezultat na 2-1 golom Coutinha iz penala, i tako si osigurala nešto lakši uzvrat, pošto će im na Camp Nou biti dovoljna pobjeda i od 1-0. Za vjerovati je da će Valverde tada biti ipak malo pametniji i ne toliko podcjenjujuće uči u utakmicu sa rezervnim sastavom, kao u ovoj utakmici.