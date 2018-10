Šok za Del Potra! Gruzijac mu je oduzeo treću titulu sezone...

Tenis je doista nepredvidiv sport. Da je na mjestu Juana Martina Del Potra slučajno Marin Čilić, bilo bi 'drvlja i kamenja' za ovaj poraz, ali ovako nije previše bitno.

Gruzijac Nikoloz Basilašvili osvajač je ATP turnira iz serije 500 u Pekingu, nakon što je sa 6-4 i 6-4 u finalu pobijedio favoriziranog Argentinca, četvrtog tenisača svijeta i finalista US Opena, Juana Martina Del Potra.

Nikoloz #Basilashvili wins 2nd title of the year in Beijing beating Juan Martin Del Potro 6-4 6-4! #ChinaOpen



(Video @tennistv) pic.twitter.com/FqIIutEVnJ — We Are Tennis (@WeAreTennis) 7. listopada 2018.

Basilašvili ove je godine ostvario značajan napredak, osvojio je Hamburg i stigao do 34. mjesta, a namučio je i Rafaela Nadala na US Openu oduzevši mu set, no pobjeda na Del Potrom ipak je iznenađenje.

Iznenađenje je priredio i Danil Medvedev, koji je pobijedio Keija Nishikorija u finalu Tokija. Jedino je Carolina Wozniacki zaustavila nalet Anastazije Sevastove u ženskoj verziji turnira u Pekingu.