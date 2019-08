Šok za Kovača! Sjajna Borussia pomela Bayern za Superkup...

Borussia Dortmund predstavila nam je na najbolji način što možemo očekivati u novoj sezoni. Žuti su prije dva mjeseca bili posramljeni od Bayerna nakon što su izgubili 5-0 u ključnoj utakmici za naslov prvaka, no danas su se osvetili.

Poletna i atraktivna momčad Luciena Favrea onemogućila je Niku Kovača da dođe do prvog trofeja u novoj sezoni. Borussia je pobijedila Bayern 2-0 i tako osvojila Superkup.

Foto: Marius Becker/DPA/PIXSELL

Nerješiva enigma za Bavarce bio je sjajni Englez Jadon Sancho koji je cijelu utakmicu jurio kao na motoru. Rušili su ga i 'tukli' 'crveni', no ništa ga to nije zaustavilo. Jednostavno se tromi Bayernovi stoperi nisu mogli nositi s brzinom i eksplozivnošću kakvu imaju igrači Borussije. No i momčad Nike Kovača je pokazala kvalitetnu igru, no lopta nije htjela u mrežu.

Borussia je povela u 48. minuti golom Paca Alcacera. Thiago je na sredini terena išao driblati, ukrao mu je Sancho, predriblao trojicu, poslužio Paca koji je bio sam na 15 metara od gola i lijepim udarcem po podu matirao je Manuela Neuera.

Foto: Guido Kirchner/DPA/PIXSELL

Bayern je nakon toga još jače stisnuo, imali su čak 14 udaraca na gol, od čega 5 u okvir, no mreža je jednostavno bila odbojna. A onda novi šok u 69. minuti. Nezaustavljivi Sancho još jednom je probio desnu stranu, izbio sam pred Neuera i zabio za 2-0.

Bavarci su se do kraja utakmice pokušali vratiti, no bilo je kasno. Borussia je još jednom pokazala da je crna mačka za Niku Kovača. Ovo im je već druga pobjeda protiv njega. Prošle sezone su u Bundesligi pobijedili s 3-2, a onda je u ključnom dvoboju za naslov Bayern bio bolji s 5-0. U finalu Kupa krajem svibnja Bavarci su također slavili, bilo je 2-0.

Foto: Marius Becker/DPA/PIXSELL

Težak je ovo poraz za Niku Kovača i njegovu momčad na početku sezone, no brige previše nema. Ostali su bez Superkupa, no ovo je samo pokazatelj Niki da mora još raditi s igračima, a tu su i moguća pojačanja (Sane?) koji bi trebali podignuti igru bavarske momčadi na još jednu višu razinu.