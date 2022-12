Šok za mladog reprezentativca: Vušković pozitivan na doping i na B uzorku! Prijeti kraj karijere

Mladi hrvatski nogometni reprezentativac i stoper HSV-a Mario Vušković (21) pozitivan je i na B uzorku na zabranjenu supstancu eritropoetin, objavio je u četvrtak njemački portal Bild.

Tijekom rutinske kontrole 16. rujna bivšeg nogometaša Hajduka testirali su na doping, a klub su o pozitivnom A uzorku obavijestili 11. studenoga. Sad je stigao pozitivan i B uzorak od 12. prosinca pa se pretpostavlja da je Vušković prekršio važeće antidopinške propise.

Foto: Marko Jurinec/PIXSELL

Što je eritropoetin?

- Znam jako puno o tome, uzimali su ga biciklisti, čak su i umirali od njega - rekao nam je pionir antidopinške borbe na ovim prostorima, profesor medicine Božidar Fučkar.

- To je hormon koji luči nadbubrežna žlijezda, stvara mlade eritrocite, crvena krvna zrnca sposobna prenositi puno kisika. To su koristili biciklisti na utrkama kao što je Tour de France. Uostalom, na to je bio pozitivan Lance Armstrong, najveći biciklist svih vremena. Autotransfuzija vlastite krvi obogaćene na visinama - dodao je.

Foto: Gero Breloer/DPA

Lanceu Armstrongu oduzete su sve pobjede na Tour de Franceu. E, sad, ono što nas zanima je može li se EPO, što je kratica za eritropoetin, uzeti slučajno, primjerice kroz neki lijek za alergiju.

- Ne, nema ga u lijekovima za alergiju. Koriste ga anemični ljudi, koji nemaju dovoljan prijenos kisika. Ne može se uzeti slučajno, uzima se svjesno. Na velikim biciklističkim utrkama uzimali su ga natjecatelji, padali su od eritropoetina. Na visinama im treba puno kisika, kvalitetna mlada krvna zrnca... - detaljno je objašnjavao Fučkar.

Što dalje?

Sportski sud Njemačkoga nogometnog saveza preuzet će slučaj, a hrvatski nogometaš mogao bi dobiti četiri godine suspenzije, što bi mu vjerojatno značilo i kraj profesionalne karijere.

HSV želi ispitati i odrediti sljedeće korake u konzultaciji s igračem i u razmjeni s DFB-om, a odvjetnici provjeravaju kako su Vuškovića testirali. U klubu tu vide pogreške, dok sam Vušković i dalje tvrdi da nije uzimao doping.

Foto: Josip Regovic/PIXSELL

Želi li izbjeći dugu suspenziju, HSV i Vušković moraju dokazati pogreške u proceduri. Druga njemačka liga nastavlja se za šest tjedana, a hamburški sastav istovremeno će vjerojatno tražiti zamjenu za standardnog stopera koji je stigao u klub u ljeto 2021. na posudbu za 1,2 milijuna eura, a prošlo ljeto Nijemci su za otkup njegova ugovora Splićanima platili još tri milijuna eura.

