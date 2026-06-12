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THOMAS PARTLEY

Šok za protivnika Hrvatske na SP-u: Gana je ostala bez igrača jer mu nije odobrena viza

Piše Ivan Tomašković,
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Šok za protivnika Hrvatske na SP-u: Gana je ostala bez igrača jer mu nije odobrena viza
Foto: Christopher Hanewinckel

Partey je prošlog ljeta najprije optužen po pet točaka za silovanje, uz jednu optužbu za seksualni napad, nakon čega su u veljači protiv njega podignute još dvije optužbe.

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FIFA je u petak potvrdila Danu Sheldonu iz The Athletica da je veznjaku Villarreala odbijen ulazak u Kanadu zbog niza optužbi za silovanje u Engleskoj. Optužbe su iz 2021. i 2022. godine, kada je Partey igrao za Arsenal.

- FIFA može potvrditi da igrač Thomas Partey neće moći putovati iz kampa reprezentacije Gane u Bostonu (SAD) u Kanadu na njihovu prvu utakmicu protiv Paname u srijedu, 17. lipnja, budući da je kanadska vlada odbila njegov zahtjev za vizu - stoji u priopćenju.

- FIFA nije uključena u imigracijske procese zemalja domaćina, uključujući donošenje odluka o vizama. Kao i na prethodnim FIFA-inim događajima, vlada domaćin u konačnici određuje tko dobiva vizu i kome je dopušten ulazak u zemlju - dodaju. 

Partey je prošlog ljeta najprije optužen po pet točaka za silovanje, uz jednu optužbu za seksualni napad, nakon čega su u veljači protiv njega podignute još dvije optužbe. Ovaj 32-godišnji nogometaš izjasnio se da nije kriv po svim točkama optužnice. Suđenje mu je trenutačno zakazano za studeni, ali bi moglo biti odgođeno za 2027. godinu.

Kao izdanak Atleticove akademije, Partey je profesionalno debitirao 2013. godine. Proveo je pet sezona na Emiratesu, a u kolovozu je kao slobodan igrač prešao u Villarreal. Prošle je sezone upisao 25 nastupa za klub. Ugovor mu istječe krajem lipnja, no Villarreal ima opciju produljenja na još jednu godinu.

Na reprezentativnoj razini, Partey je upisao 58 nastupa za reprezentaciju Gane te je nastupio na Svjetskom prvenstvu 2022. u Kataru.

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