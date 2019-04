Šok za Tottenham! Kane zbog ozljede 'out' do kraja sezone? Harry Kane započeo je utakmicu protiv Cityja, ali je u jednom duelu u 55. minuti ozlijedio gležanj. Ušao je u njega snažno Fabian Delph, a Kane je nezgodno stao, a nakon liječničke pomoći odšepao je do svlačionice