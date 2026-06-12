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IZNENAĐUJUĆA ODLUKA

Šokantan obrat u F1! Vratili mu postolje pet dana nakon utrke...

Piše HINA,
Čitanje članka: 1 min
Šokantan obrat u F1! Vratili mu postolje pet dana nakon utrke...
Foto: Sam Navarro/REUTERS

Mladi Francuz Isack Hadjar, koji je mislio da je osigurao svoj prvi podij s Red Bullom u Monaku, na kraju pada na četvrto mjesto

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Francuz Pierre Gasly (Alpine), koji je završio treći u nedjelju na Velikoj nagradi Monaka prije nego što je pao na sedmo mjesto zbog dvije kazne, vraćen je na postolje nakon što se žalio, objavila je u petak Međunarodna automobilska federacija (FIA). Vozač iz Normana, koji je prošao ciljnu liniju kao treći, dobio je dvije kazne od pet sekundi zbog prekoračenja brzine u boksu za 0,1 odnosno 0,4 km/h te je na kraju bio rangiran kao sedmi.

Međutim, Alpine je osporio te kazne i dobio slučaj zbog pogreške u mjerenju vremena.

"Pozdravljamo odluku FIA-e da prihvati naš zahtjev za pravo na reviziju nakon konačnog rezultata Velike nagrade Monaka. Kao rezultat toga, suci su poništili dvije kazne od pet sekundi izrečene bolidu broj 10, što momčadi vraća treće mjesto", navodi se u izjavi Alpinea.

Ubrzo nakon nedjeljne utrke, Alpine je podnio zahtjev "Pravo na reviziju" i kako bi imao šanse vratiti treće mjesto osvojeno na stazi, morao je pružiti "novi, značajan i relevantan element (...) koji nije bio dostupan stjuardima u vrijeme donošenja predmetne odluke".

I uspjelo je, posebno zato što je Formula One Management (FOM), zadužen za mjerenje vremena, u srijedu priznao grešku u mjerenju.

"FOM, kao službeni pružatelj usluga mjerenja vremena za natjecanje, pružio je dokaze koji ukazuju na to da je udaljenost korištena za izračun službenog vremena F1 bila netočna i da je precijenila brzinu bolida broj 10", objavili su stjuardi u četvrtak.

Ova odluka omogućuje Pierreu Gaslyju da osigura šesti podij u svojoj F1 karijeri, treći s Alpineom i prvi od Velike nagrade Brazila u studenom 2024. Također osvaja devet bodova u Svjetskom prvenstvu i penje se na osmo mjesto u ukupnom poretku s 35 bodova.

S druge strane, mladi Francuz Isack Hadjar, koji je mislio da je osigurao svoj prvi podij s Red Bullom u Monaku, na kraju pada na četvrto mjesto.

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