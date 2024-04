Šokantna dijagnoza zvijezde NBA-a: 'Prvo sam mislio da nije ništa. Ne mogu micati pola lica'

Joel Embiid je prošle sezone proglašen najboljim igračem NBA lige, no ova godina baš nije bajna. Pehovi su se nakalemili na njega. Propustio je dva mjeseca zbog ozljede koljena, a sada je otkrio kako boluje od Bellove paralize koja zahvaća lice!

Još prije nekoliko dana, na drugoj utakmici protiv Knicksa, bilo je jasno da nešto nije u redu s njegovim licem. Na lijevo oko nije mogao treptati, kada bi podignuo obrve, naborala bi mu se samo desna strana čela. Američki mediji špekulirali su kako mu je paralizirana lijeva strana lica, što je sam košarkaš i potvrdio nakon pobjede Philadelphije protiv Knicksa (125-114) u trećoj utakmici prvog kruga doigravanja. Phila je smanjila na 2-1 i ostala u igri za plasman dalje, a sjajni Embiid je unatoč hendikepu utrpao 50 koševa.

- To se događa već neko vrijeme, imao sam i migrene. Sve je počelo dan-dva prije utakmice protiv Miamija u play-inu. Prvo sam mislio da to nije ništa. Jako me iritira, to je na lijevoj strani mog lica, na ustima i oku. Teško je, ali ja ne odustajem i borit ću se. Nije to izgovor, moramo se nastaviti truditi i igrati još bolje - rekao je emotivni Embiid koji se na presici pojavio sa sunčanim naočalama.

Bellova paraliza je abnormalnost živca facijalisa koja dovodi do paralize mišića na jednoj strani lica. Polovica lica zbog toga može izgledati 'obješeno', a jednim okom pogođena osoba ne treptati, što se i događa Embiidu. Na njegovu sreću, paraliza je privremena. Simptomi se mogu ublažiti, ali za potpuni oporavak potrebno je oko šest mjeseci.

- Nadam se da će ostati ovako. Imam baš lijepo lice, nadam se da mi se usta neće nakriviti - zaključio je Embiid u šaljivom tonu.