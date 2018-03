Šokantno! Dizao gotovo pola tone pa mu potekla krv iz nosa

Ovog vikenda u američkoj saveznoj državi Ohio, njezinom glavnom gradu, Columbusu, na natjecanju pod nazivom "2018 Arnold Sport Festival" sva pažnja skrenuta je na ruskog dizača utega Mihaila Šivljakova (37), kojem je pri pokušaju podizanja 426 kilograma u 'mrtvom dizanju' potekla krv iz nosa. No niti šokantni prizori i 'sitni' problemi Rusa nisu mogli zaustaviti, on je svoje dizanje gotovo pola tone utega odradio do kraja i oduševio prisutne.

The Mountain srušio svjetski rekord

Nevjerojatno, no ruski snagator s podignutih 426 kilograma nije pobijedio na natjecanju. Više od njega podigao je po mnogima najjači čovjek u Europi Thor Bjornsson. Ime vam ne znači puno? Riječ je o popularnom The Mountainu iz Igre prijestolja, a Islanđanin je u Columbusu podigao nevjerojatnih 472 kilograma, čak 44 više od okrvavljenog Rusa, čime je i srušio svjetski rekord u mrtvom dizanju.

Ovo natjecanje i inače privlači pažnju brojnih ljubitelja ovog sporta, a kada u svijet izađe snimka poput ove, Columbus brzo postane izrazito zanimljiv i onima koje dizanje utega i slični podvizi ni ne zanimaju posebno. Upravo na ovom natjecanju obaraju se brojni svjetski rekordi, poput upravo spomenutog, ulazi se u Guinnessovu knjigu rekorda, a glavna nagrada za rušenje rekorda iznosi primamljivih 30.000 kuna.

Natjecatelji na Arnoldovu festivalu su pokušavali svakakve sulude stvari, uključujući dizanje bučice teške 143 kilograma iznad glave te bacanje diska težine 25 kilograma preko letvice postavljene na visinu od 6,096 metara.

No i uz sve te 'sulude' podvige bivši ruski vojnik ipak je bio glavna zvijezda. Kako i ne bi, pa digao je gotovo pola tone, a još je i priredio pravu predstavu...