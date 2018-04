Soldić brani KSW pojas: Mrki pogledi sijevali na sučeljavanju

Prvak velter kategorije najjače europske organizacije KSW-a Roberto Soldić (23) večeras u poljskom Wroclawu prvi put brani pojas prvaka protiv Dricusa Du Plessisa. Borba Viteza iz Viteza dio je priredbe KSW 43. Inače, Soldić glasi za najboljeg borca kategorije do 77 kilograma koji još nije potpisao za UFC, a nekoliko riječi hvale uputio mu je i slavni UFC-ov analitičar te bivši borac Dan Hardy.

Popularni Robocop odradio je službeno vaganje i sučeljavanje s južnoafričkim izazivačem. Obojica su bili točni na vagi, a nakon toga je uslijedilo iznimno napeto odmjeravanje. Sve vodi k tome da će večerašnja borba biti vrlo atraktivna i puna tempa, nešto na što nas je Soldić navikao.

23-godišnji Soldić prošle godine u prosincu ostvario je uspjeh karijere kada je savladao KSW prvaka velter kategorije Borysa Mankowskog u Katowicama pred domaćom publikom. Soldić je slavio nokautom, a sada ga čeka prvak južnoafričke Extreme Fighting Championship organizacije.

Inače, upravo se Du Plessis trebao boriti za titulu kada ju je Soldić osvojio, ali se zbog ozljede morao povući. Soldić je uskočio kao zamjena i ušao na velika vrata u europski i svjetski MMA.

Spomenimo i da se večeras na istoj priredbi bori i naš Antun 'Killer' Račić. On će odmjeriti snage s Kamilom Selwom u bantam kategoriji.

Večerašnja borba na rasporedu je iza 22 sata, a prijenos će biti uživo na RTL-u.

Rezultati vaganja:

Roberto Soldić (76.9kg) vs. Dricus du Plessis (76.7kg)

Damian Janikowski (84.2kg) vs. Yannick Bahati (84.2kg)

Michał Andryszak (113.4kg) vs. Phil De Fries (120kg)

Artur Sowinski (*67.6kg) vs. Salahdine Parnansse (66.3kg)

David Zawada (77.3kg) vs. Michał Michalski (77.4kg)

Lukasz Chlewicki (70.7kg) vs. Norman Parke (**72.2kg)

Kamil Selwa (61.5kg) vs. Antun Račić (61.6kg)

Maciej Kazieczko (70.8kg) vs. Maciej Kaliciński (70.7kg)