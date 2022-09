Soldić ima meč u prosincu: Borit ću se i u Hrvatskoj, ali prvo...'

MMA borac Roberto Soldić (27 godina, 20-3) potpisao je nedavno za ONE FC. Fanovima je otkrio kako će u spomenutoj organizaciji debitirati 3. prosinca.

Nije poznato tko će biti protivnik, kao ni težinska kategorija u kojoj će Soldić nastupiti. Hrvat će se boriti na ONE 164 eventu. Soldića su prozvali Zebaztian Kadestam i Kiamrian Abbasov. Potonji je, inače, ONE-ov prvak velter kategorije (-84 kg).

Soldić je najavio i borbu u Hrvatskoj.

"Plan je sljedeće godine, ali moram odraditi svoju zadaću u kavezu", napisao je borac iz njemačkog UFD-a fanovima na Instagramu.

Dolazak ONE-a bio bi ogroman za hrvatsku MMA scenu. Poljski KSW bio je u Zagrebu 9. studenog 2019. Više od šest godina prošlo je od UFC-a u zagrebačkoj Areni. Spektakl je zagarantiran.

Soldiću je 23. srpnja istekao ugovor s KSW-om. Posljednju borbu odradio je u prosincu 2021. i brutalno u drugoj rundi nokautirao Mameda Halidova te tako stigao do pojasa u srednjoj kategoriji.

- U KSW-u sam na borbu čekao po godinu dana. ONE mi jamči tri borbe godišnje, a imat ću i mjesečnu plaću. Nakon ovog intervjua idem s gospodinom Chatrijem razgledati Arenu. Postoji mogućnost da ONE već 21. listopada tamo napravi prvi event. Chatri je prepoznao moj talent, trud i rad. Bit će mu to ulaznica za europsko tržište - rekao nam je Soldić nedavno.

