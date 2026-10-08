Soldić nakon UFC debija: 'Mogu biti problem svima! Vjerujem u svoje ruke, snagu i kondiciju...'

Roberto Soldić nije mogao poželjeti bolji početak UFC avanture. Nakon što je preživio početni nalet Khaosa Williamsa, hrvatski borac preuzeo je kontrolu i u nastavku potpuno nadjačao Amerikanca, čime je na sjajan način otvorio novo poglavlje karijere.

O Soldiću se posljednjih dana naveliko piše i u relevantnim borilačkim medijima, a dodatnu potvrdu interesa dobio je novim gostovanjem kod Ariela Helwanija, jednog od najpoznatijih MMA novinara na svijetu. Soldić je u emisiji govorio o dojmovima nakon nastupa u Salt Lake Cityju i prvom iskustvu u UFC-u.

Foto: Rob Gray

- Khaos je opasan borac, osjetio sam njegov prvi udarac, ali nisam bio u nokdaunu. Samo sam sjeo na gu*icu i digao se najbrže što sam mogao. Uslijed drugog udarca sam izgubio ravnotežu, udario me, ali ne onako kao prvi put. Opasnost s njegove strane sam osjetio tijekom prve tri minute, nakon toga sam vidio njegove ruke, vidio sam sve što radi, ali nisam htio žuriti jer znam da udara snažno i da te može zalediti. Htio sam se kretati i boriti pametno, a od druge runde sam znao da ga imam - rekao je "Robocop" pa dodao:

- Nisam jurio nokaut jer sam već dokazao da mogu nokautirati ljude, a i bilo je drugačije jer sam skinuo 12 kilograma. Sada sam na 90 kilograma i osjećam snagu, deset kilograma zasigurno čini razliku u snazi. Hrvao sam s njim kako bih ga umorio, a na koncu sam i pobijedio u svom UFC debiju i sretni smo zbog toga, te čekamo novu borbu. Dali su mi čvrstog protivnika u debiju, ali bio sam spreman, umorio ga i na kraju pogađao udarcima u tijelo i glavu. Ali on ima ludu glavu. Primio je toliko štete, u trećoj rundi tijekom "ground and pounda" sam vidio da je izgubio nadu i da ne želi više biti tamo, ali je i dalje nije odustajao. Međutim, ja znam tko sam i kakav je moj pritisak. Kada idem prema naprijed, to je opasno za svakoga. Znam da mogu biti problem mnogim ljudima, vjerujem u svoje ruke, u svoje hrvanje i svoju kondiciju.

Helwani ga je pitao i o mogućoj trilogiji s Dricusom Du Plessisom.

- Možda, ne znam kakvi su planovi UFC-a i hoće li dati kakvu dobru ponudu. Ja sam otvoren za svaku borbu, rekao sam da se ću prihvatiti borbu s bilo kim, ne tražim izlike i samo želim cijelo vrijeme biti zdrav. Trenutačno smo na 1-1, s tim da sam u našoj prvoj borbi bio pomalo bolestan od skidanja kilograma i imao sam puno manje iskustva u to vrijeme. Bit će to dobro, ali zasad ostajem u velter kategoriji - rekao je Soldić.

Foto: Rob Gray

Za kraj je naglasio kako je skromnost jako važna.

- Naravno, ostani skroman i nemoj previše pričati jer nikad ne znaš sutra donosi. Možeš reći da ćeš napraviti ovo ili ono, a sutra se to jednostavno ne dogodi. Budi dobar čovjek, nemoj činiti ljude žalosnima i spavaj mirno. Kada se vrata oktogona zatvore, međutim ja sam potpuno drugačiji tip; napadam i veliki sam problem.