<p>Prvak velter kategorije <strong>Roberto Soldić (18-3) </strong>dao se u novi izazov u karijeri pa nakon što je počistio svoju diviziju, otišao je korak više i na KSW 56 u poljskom Lodzu debitirao u srednjoj. I to na kakav način, isprebijao je poljsku MMA legendu <strong>Michala Materlu </strong>tako da ovaj nije znao što ga je snašlo.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: KSW 56 Vlog | Epizoda 2</strong></p><p>Čudili su se poljski komentatori kako je Materla uopće uspio stajati na nogama nakon što je primio kanonadu precizno tempiranih udaraca, no sreća da je sudac dobro odradio posao, prekinuo borbu u pravom trenutku i spasio ga daljnje muke.</p><p>Materla je borbu ranije pokazao da još nije za penziju kada je tehničkim nokautom zaustavio <strong>Aleksandra Ilića</strong>, ali Soldić mu nije dao šansu. Od starta je krenuo sa samopouzdanjem i već prvim ozbiljnijim direktom tvrdo pogodio u pravo mjesto pa nedugo zatim i riješio stvar.</p><p>- Čvrst je on lik, jak je i velik, a može i dobro udariti - Soldić je pohvalio Materlu nakon borbe pa dodao:</p><p>- Uzeo sam si vremena... Poštujem ga jako. Dao mi je čovjek priliku da uzmem njegovu ostavštinu u Poljskoj. Ne uživam u ovoj pobjedi, a treningu se vraćam već u ponedjeljak. Svi znaju tko je sljedeći.</p><p>Pobjedom je najavio velike stvari u novoj kategoriji i poslao poruku ostatku divizije. A tu se prvenstveno misli na jednog čovjeka - legendarnog <strong>Mameda Khalidova</strong>, prvaka KSW-a u srednjoj kategoriji.</p><p>- Je li Mamed Khalidov? - zanimalo je novinara.</p><p>- Svi znaju - odgovorio je 'Robocop' i najavio megaokršaj koji će izazvati veliko zanimanje na borilačkoj sceni.</p><p>Inače, <strong>Mamed Khalidov </strong>je poljski veteran mješovitih borilačkih sportova čečenskog porijekla i velika MMA legenda. Na sceni je 16 godina i vrlo brzo postao je velikan poljskog i europskog MMA-a. U jednom trenutku imao je 14 pobjeda zaredom i u tom periodu osvojio je naslov u poluteškoj pa zatim i srednjoj kategoriji.</p><p>Pobjeđivao je Rodneyja Wallacea, Kendalla Grovea, Melvina Manhoefa, spomenutog Michala Materlu, Borysa Mankowskog... U ranijoj fazi karijere zaustavio je i <strong>Igora Pokrajca</strong>.</p><p>Dug nepobjedivi niz prekinuo mu je <strong>Tomasz Narkun </strong>2018. godine, koji je na subotnjem KSW 56 gušenjem pobijedio i našeg <strong>Ivana Erslana</strong>.</p><p>Khalidov je zatim izgubio i od <strong>Scotta Askhama</strong>, da bi se u posljednjoj borbi na spektakularan način revanširao i u 41. godini života ponovno osvojio pojas srednje kategorije nokautiravši Askhama briljantnim switch kickom.</p><p>Soldić bi došao u priliku uzeti pojas Khalidovu i postati prvi simultani prvak KSW-a. Pobjedom bi držao pojas u velter i srednjoj kategoriji.</p>