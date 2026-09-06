Soldić saznao protivnika u UFC debiju: Čeka ga opasni nokauter

Roberto Soldić (31) konačno je saznao kada će debitirati u UFC-u. Hrvatskog MMA borca očekuje borba protiv Khaosa Williamsa 3. listopada. Hrvat će nastupiti na UFC-u 332 u Delta Centeru u Salt Lake Cityju, a odmah na početku karijere u najjačoj svjetskoj organizaciji dobio je vrlo opasnog i iskusnog protivnika iz velter kategorije.

Soldić u profesionalnoj MMA karijeri do sada ima 21 pobjedu četiri poraza i jedan meč bez pobjednika. Čak 18 od 21 pobjede ostvario je nokautom ili tehničkim nokautom, jednu submissionom, a samo dvije odlukom sudaca. Zadnji nastup u MMA-u bio mu je prije više od godinu i pol, točnije, u veljači 2025., kada je u ONE Championshipu za samo minutu i 55 sekundi nokautirao Dagija Arslanalieva.

🚨 BREAKING: Roberto Soldic will make his UFC debut against Khaos Williams at UFC 332 on October 3 https://t.co/smkNw2HYJV pic.twitter.com/54TBtmnvxd — Championship Rounds (@ChampRDS) September 5, 2026

Njegov protivnik ima nešto više iskustva. Williams je u UFC-u već šest godina. Amerikanac ima profesionalni omjer 16-5, od čega je u UFC-u ostvario sedam pobjeda i četiri poraza. Devet puta pobijedio je nokautom, jednom submissionom, a šest puta odlukom sudaca. Osam njegovih profesionalnih pobjeda završilo je već u prvoj rundi.

Bio je vrlo uspješan odmah pri ulasku u UFC. Alexa Morona nokautirao je nakon samo 27 sekundi, a Abdul Razaka Alhassana zaustavio je nakon 30 sekundi. Kasnije je nokautirao i Miguela Baezu te Carlstona Harrisa.

Međutim, doživjelo je i poraz prošle godine kada ga je D'Arce gušenjem savladao Gabriel Bonfim. Samo nekoliko mjeseci kasnije, Andreas Gustafsson pobijedio ga je jednoglasnom odlukom sudaca. U povratničkoj borbi u svibnju ove godine pobijedio je Nikolaja Veretennikova.