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EVO KAD JE BORBA

Soldić saznao protivnika u UFC debiju: Čeka ga opasni nokauter

Piše Issa Kralj,
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Soldić saznao protivnika u UFC debiju: Čeka ga opasni nokauter
Zagreb: Final Fight Championship, MMA borba, Roberto Soldi? - Ivica Truš?ek | Foto: Igor Kralj/PIXSELL
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Soldić konačno ulazi u UFC: 3. listopada čeka ga opasni Khaos Williams, a debi bi mogao biti eksplozivan

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Roberto Soldić (31) konačno je saznao kada će debitirati u UFC-u. Hrvatskog MMA borca očekuje borba protiv Khaosa Williamsa 3. listopada. Hrvat će nastupiti na UFC-u 332 u Delta Centeru u Salt Lake Cityju, a odmah na početku karijere u najjačoj svjetskoj organizaciji dobio je vrlo opasnog i iskusnog protivnika iz velter kategorije.

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Soldić u profesionalnoj MMA karijeri do sada ima 21 pobjedu četiri poraza i jedan meč bez pobjednika. Čak 18 od 21 pobjede ostvario je nokautom ili tehničkim nokautom, jednu submissionom, a samo dvije odlukom sudaca. Zadnji nastup u MMA-u bio mu je prije više od godinu i pol, točnije, u veljači 2025., kada je u ONE Championshipu za samo minutu i 55 sekundi nokautirao Dagija Arslanalieva.

Njegov protivnik ima nešto više iskustva. Williams je u UFC-u već šest godina. Amerikanac ima profesionalni omjer 16-5, od čega je u UFC-u ostvario sedam pobjeda i četiri poraza. Devet puta pobijedio je nokautom, jednom submissionom, a šest puta odlukom sudaca. Osam njegovih profesionalnih pobjeda završilo je već u prvoj rundi.

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Bio je vrlo uspješan odmah pri ulasku u UFC. Alexa Morona nokautirao je nakon samo 27 sekundi, a Abdul Razaka Alhassana zaustavio je nakon 30 sekundi. Kasnije je nokautirao i Miguela Baezu te Carlstona Harrisa.

Međutim, doživjelo je i poraz prošle godine kada ga je  D'Arce gušenjem savladao Gabriel Bonfim. Samo nekoliko mjeseci kasnije, Andreas Gustafsson pobijedio ga je jednoglasnom odlukom sudaca. U povratničkoj borbi u svibnju ove godine pobijedio je Nikolaja Veretennikova.  

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