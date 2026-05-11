Soldić više nema strpljenja za ONE: Ovo je prešlo svaku mjeru, moram ići tamo gdje pripadam

Roberto Soldić bio je jedan od posebnih gostiju na FNC-u 30 u Zadru. Navijači su imali priliku upoznati ga i fotografirati se s nekadašnjim dvostrukim prvakom KSW-a. U eventu je uživao, a došao je podržati svoje klupske kolege Martina Batura i Antuna Račića, koji su obojica slavili.

Još uvijek nema potvrde s kim će se Soldić boriti u ONE Championshipu, gdje nije imao meč od veljače prošle godine. U međuvremenu je odradio i boksački meč u FAME-u, u kojem je slavio. Situacija s azijskom organizacijom toliko je loša da je u razgovoru s menadžerom Ivanom Dijakovićem rekao kako ONE Championship i Christian Lee imaju 24 sata da odgovore na ponuđenu borbu za pojas.

Od tada je prošlo već nekoliko dana, a još uvijek ništa nisu dogovorili. U istom razgovoru naglasili su kako mu je UFC, najveća MMA organizacija, već nekoliko puta htio ponuditi ugovor, no za sada ništa još nije službeno. Da bi se nešto moglo dogoditi, rekao je i sam Soldić u razgovoru za Triangle TV.

- Ima problema. Teško je pronaći protivnika, ali ovo je prešlo svaku granicu. Kako prvak može ne braniti pojas? Ne znam, ali nije samo do njega. Svatko od koga sam tražio revanš htio je ogroman novac koji ne zaslužuje. Jedini koji su se vratili nakon borbi sa mnom bili su Jaroslav Amosov i Dricus Du Plessis, ostali se nikad nisu mogli vratiti. Ako u ONE Championshipu nema protivnika, moram otići tamo gdje pripadam. Vidjet ćemo, neću puno pričati, ali ovo je prešlo svaku granicu. Nije do mene - kazao je.

Soldić je po mišljenju mnogih stručnjaka najbolji borac izvan UFC-a, a o njemu je pričao i Colby Covington, bivši izazivač za titulu u UFC-u.

- Mislim da je Roberto strašan i opasan tip. Ne vjerujem da ga itko trenutačno može pobijediti. Moramo ga dovesti u UFC. Ako treba, razgovarat ću s Hunterom Campbellom i Danom Whiteom. Bit ću njegov menadžer i ne tražim ništa zauzvrat. Samo želim da dobije priliku pokazati da je najbolji borac na svijetu. Jer dokle god je u ONE Championshipu, ljudi će govoriti: "To nije ta razina, to nije UFC" - rekao je Covington nakon što mu je Soldić pomagao u kampu i dodao:

- UFC je najveća organizacija, a uz sve to, važno je da Roberto sada dobro zarađuje i može osigurati lijep život sebi i obitelji. Ali poštovanje koje zaslužuje dobit će tek kada uđe u UFC-ov oktogon.