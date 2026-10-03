Soldić za 24sata otkrio brojne nepoznate detalje o sebi: 'Kao klinac upao sam u loše društvo'
Hrvatski MMA borac rodom iz Viteza u noći sa subote na nedjelju (Arena Fight) debitira u UFC-u protiv Khaosa Williamsa: ‘Kao snajper sam, pronaći ću njegovu bradu’
Roberto Soldić napokon je dočekao ono na što je čekao godinama. Robocop će u noći sa subote na nedjelju debitirati u UFC-u, u Salt Lake Cityju čeka ga Khaos Williams. Borba, koja će biti do 77 kg, na glavnom je dijelu priredbe UFC 332. Počinje u 2 sata po hrvatskom vremenu, a Soldićev nastup očekuje se oko 3.30 sati (Arena Fight).