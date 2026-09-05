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Soldićev menadžer za 24sata: Znamo protivnika za UFC debi, a evo zašto smo otišli iz ONE-a...
Postojala je priča s FNC-om, poslali su nam sjajnu ponudu i ponudili borbu protiv Argentinca Staropolija na priredbi u Zagrebu, ali prekinuli smo pregovore jer nismo željeli naljutiti UFC, kaže Ivan Dijaković
Vijest da je jedan od najboljih hrvatskih MMA boraca Roberto Soldić (31 godina, 21-4-1) potpisao za UFC odjeknula je ne samo u domaćim nego i u svjetskim medijima. Soldić već dugo nosi epitet "najboljeg borca izvan UFC-a", ali to više neće biti slučaj.
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