Solskjaer želi opustošiti Barcu, htio bi Raketu, Vidala i Umtitija

Dani u Barceloni navodno su odbrojani veteranima Sergiju Busquetsu (32) i Jordiju Albi (31), a navodno Koeman ne bi imao ništa protiv odlaska Umtitija, Rakete i Suareza

<p>Manchester United svoju je sezonu završio ispadanjem od Seville u polufinalu Europske lige, a engleski mediji već pričaju o mogućim novim pojačanjima za 'crvene vragove'.</p><p>Ole Gunnar Solskjaer moćno je krenuo na početku svog perioda u Unitedu, no rezultati su u posljednje vrijeme osrednji, a s obzirom na to da je i u Barceloni vrijeme za promjene, Solskjaer tu vidi priliku da jeftino zgrabi neke od igrača katalonskog kluba, javlja <a href="https://www.mundodeportivo.com/futbol/fc-barcelona/20200817/482882074418/el-manchester-united-quiere-fichar-a-cuatro-jugadores-del-barca.html">Mundo Deportivo.</a></p><p>Nizozemski trener <strong>Ronald Koeman</strong> uskoro će biti predstavljen kao novi trener Barcelone i planira se riješiti petorice nogometaša.</p><p>Dani u katalonskom ponosu navodno su odbrojani veteranima<strong> Sergiju Busquetsu</strong> (32) i<strong> Jordiju Albi</strong> (31), a navodno Koeman ne bi imao ništa protiv da svlačionicu napuste i <strong>Samuel Umtiti </strong>(26),<strong> Ivan Rakitić</strong> (32) i<strong> Luis Suarez</strong> (33).</p><p>Solskjaer bi ukupno htio četiri igrača Barcelone. Među petoricom 'otpisanih' nalaze se dvije želje Unitedovog trenera, a radi se o Samuelu Umtitiju i Ivanu Rakitiću, no kako prenose Španjolci, Katalonci se ne bi ustručavali niti poslušati ponude za Ousmanea Dembelea. Unitedov strateg želi i<strong> Artura Vidala.</strong> </p><p>Za hrvatskog veznjaka zainteresirana je navodno i Sevilla, odakle je Ivan počeo s briljantnim periodom svoje karijere, no sportski direktor i Rakitićev prijatelj Monchi rekao je kako je to u ovom trenutku financijski jako teško izvedivo. Ipak, priznao je kako je Raketa njegova želja...</p><p>Raketa? Navodno u Manchester baš i ne želi...</p>