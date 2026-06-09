SKANDAL UOČI SP-A Najboljem afričkom sucu ne daju ući u SAD. Javila se Fifa: 'Nemamo ovlasti'

Omar Artan, jedan od najcjenjenijih afričkih nogometnih sudaca, trebao je postati prvi Somalijac koji će dijeliti pravdu na Svjetskom prvenstvu. Njegov povijesni put i san o nastupu na najvećoj svjetskoj pozornici naglo su prekinuti prošle subote na međunarodnoj zračnoj luci u Miamiju, gdje su mu američke vlasti bez detaljnog objašnjenja zabranile ulazak u zemlju i ukrcale ga na prvi let natrag za Istanbul. Ovaj je incident izazvao veliko razočaranje u nogometnom svijetu i ponovno pokrenuo pitanja o utjecaju strogih imigracijskih politika na globalna sportska natjecanja.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... VIDEO Trump: ‘Nisam zadovoljan s dogovorom s Iranom, imamo i druge opcije’ | Video: 24sata/Reuters

'Neprihvatljiv zbog sigurnosnih provjera'

Artan je u Miami stigao kako bi sudjelovao na obveznom seminaru za suce uoči turnira. Iako je, prema navodima somalskih dužnosnika, posjedovao važeću američku vizu i diplomatsku putovnicu, to mu nije pomoglo. Nakon slijetanja, podvrgnut je dodatnoj inspekciji, što je, kako navode američke vlasti, rutinski dio procesa. Konačna odluka bila je poražavajuća.

U kratkom priopćenju američke Carinske i granične zaštite (CBP), stoji da je putnik "proglašen neprihvatljivim zbog sigurnosnih provjera te mu je odbijen ulazak". Nisu navedeni nikakvi konkretni razlozi za takvu odluku. Somalija je jedna od zemalja koje se nalaze na listi zabrane putovanja koju je uvela administracija predsjednika Donalda Trumpa, što znači da njezini državljani podliježu znatno strožim provjerama pri ulasku u SAD, čak i uz valjane dokumente.

Foto: Lenoir Records/PRESS ASSOCIATION

Fifa se ogradila od odluke

Svjetska nogometna organizacija brzo je potvrdila da Artan neće suditi na prvenstvu, istovremeno se distancirajući od odgovornosti za cijeli slučaj. Glasnogovornik Fife naglasio je kako organizacija nema utjecaja na imigracijske procese zemlje domaćina.

- Fifa nije uključena u imigracijske procese zemlje domaćina, uključujući i odobravanje viza, a vlasti su nas obavijestile da se status gospodina Artana trenutno neće mijenjati. U skladu s prethodnim Fifinim događajima, vlada zemlje domaćina u konačnici odlučuje tko će dobiti vizu i kome je dopušten ulazak u zemlju, piše u priopćenju.

Foto: Gavin Barker/BackpagePix/PRESS A

Ovakav stav ostavio je Artana i Somalijski nogometni savez bez ikakve mogućnosti žalbe, prepuštene na milost i nemilost odlukama američkih vlasti.

Simbol nade postao žrtva politike

Odluka o zabrani ulaska teško je pala svima u Somaliji, gdje je Artan postao nacionalni heroj i simbol nade za zemlju koja se desetljećima bori s nestabilnošću i sukobima. Njegov uspjeh bio je dokaz da se i u teškim uvjetima mogu ostvariti vrhunski rezultati. Proglašen je najboljim afričkim sucem za 2025. godinu, a sudio je finale Afričke lige prvaka i utakmice Afričkog kupa nacija. Njegov odlazak na Svjetsko prvenstvo somalski predsjednik Hassan Sheikh Mohamud nazvao je "inspiracijom za nove generacije".

Foto: Backpagepix/PRESS ASSOCIATION

Ciise Aden Abshir, savjetnik u somalskom Ministarstvu mladeži i sporta, bio je vrlo oštar prema SAD-u.

- Zabrana ulaska ne šteti samo njemu osobno, već potkopava predanost nogometa pravednosti, zaslugama i duhu fair playa.

Sam Artan oglasio se preko Fife, pokazavši sportsku veličinu unatoč gorkom razočaranju.

​- Unatoč okolnostima, pozitivan sam i usredotočen na sljedeće izazove u sudačkoj karijeri. Želim zahvaliti nogometnoj obitelji na porukama podrške i poželjeti kolegama puno uspjeha tijekom Svjetskog prvenstva. Veselim se što ću im se ponovno pridružiti na budućim natjecanjima.

*uz korištenje AI-ja