Son se ispričao Gomesu: Nije proslavio gol Crvenoj Zvezdi...

Tottenham je u susretu Lige prvaka svladao Crvenu Zvezdu 4-0, a dva puta je strijelac bio Son Heung-Min. Napadač "spursa" koji je u premierligaškom susretu s Evertonom startao Andrea Gomesa posvetio je golove upravo nesretno ozlijeđenom Gomesu.

U četiri minute, Son je mrežu tresao dva puta, a kako je rekao, iako mu nije bilo lako, morao se koncentrirati na igru. Svoj prvi gol Son nije proslavio, nego je spojio dlanove i naklonio se u kameru kao znak isprike Evertonovom igraču posvećujući mu svoj gol. Iako mu je sudac prvo dodijelio crveni karton, nakon žalbe Tottenhama, kazna je ublažena pa je Son ipak mogao igrati.

Foto: Andrew Boyers/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL

- Posljednji dani nisu bili niti malo jednostavni, no uz potporu koja mi je pristizala sa svih strana, shvatio sam koliko sam sretan i da se moram trgnuti i koncentrirati na svoju igru - piše BBC.

- Jako mi je žao zbog svega što se dogodilo, no samo sam na ovaj način mogao zahvaliti suigračima i navijačima koji su me tješili u ovim danima.

Foto: Andrew Yates/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL

U međuvremenu se Gomes već javio nakon uspješne operacije ozljede gležnja:

- Kod kuće sam s obitelji. Hvala vam svima na porukama podrške - napisao je na Twitteru.

Thank you for your unconditional support! 🙏



Obrigado pelo vosso apoio incondicional! 🙏



¡Muchas gracias por todo vuestro apoyo! 🙏 pic.twitter.com/KEz31pvWD2