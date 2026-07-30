VIDEO: FEŠTA U LATVIJI
SOPA ON FIRE Pogledajte kako se Željko Sopić 'razbacao' nakon što je izborio okršaj s Dinamom!
KAUNAS - Kauno Žalgiris u srijedu je osigurao jesen u Europi prvi put u povijesti pod vodstvom Željka Sopića, ujedno i dvoboje protiv Dinama u trećem pretkolu Lige prvaka, izbacivši Klaksvik. A osebujni zagrebački trener slavio je s igračima u jednom hotelu. Društvenim mrežama širi se snimka na kojoj se popeo na stol pa animirao igrače da s njim plešu i pjevaju hit "Freed From Desire".