Sopić bez dlake na jeziku: Ovo je sramota za litavski nogomet

Kauno Žalgiris došao je do drugog uzastopnog poraza u Konferencijskoj ligi. Momčad Željka Sopića izgubila je od norveškog Brann Bergena s visokih 4-1, a hat-trick u gostujućoj momčadi zabio je Noah Holm.

Nakon poraza Sopićeva momčad nalazi se na posljednjem mjestu Konferencijske lige, natjecanja kojeg su izborili prvi puta u povijesti. Hrvat se nakon utakmice u svom stilu obračunavao s novinarima jer se nije slagao s njihovim mišljenjima.

- Nekada imam osjećaj da vodim momčad iz Engleske. Ja treniram klub iz Litve koji je nakon pet godina u nekom europskom natjecanju. Moje mišljenje je da smo danas zaslužili više gledatelja na tribinama. Osvojili smo Kup, na pragu smo osvajanja lige i igramo Europu - izjavio je Sopić nakon utakmice.

Naglasio je kako je utakmica protiv norveškog kluba bila sramota za norveški nogomet.

- Želimo pobjede protiv Bešiktaša, Brightona, Branna? Svi mogu imati mišljenje, a ja imam mišljenje da je jučer bila sramota. Samo su norveški novinari bili tu. Po meni je to sramota za litavski nogomet. Možda bi netko drugi rekao da je to normalno - oštro je komentirao.