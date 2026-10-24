Samo su norveški novinari bili tu. Po meni je to sramota za litavski nogomet. Možda bi netko drugi rekao da je to normalno, rekao je Sopić
Sopić bez dlake na jeziku: Ovo je sramota za litavski nogomet
Kauno Žalgiris došao je do drugog uzastopnog poraza u Konferencijskoj ligi. Momčad Željka Sopića izgubila je od norveškog Brann Bergena s visokih 4-1, a hat-trick u gostujućoj momčadi zabio je Noah Holm.
Nakon poraza Sopićeva momčad nalazi se na posljednjem mjestu Konferencijske lige, natjecanja kojeg su izborili prvi puta u povijesti. Hrvat se nakon utakmice u svom stilu obračunavao s novinarima jer se nije slagao s njihovim mišljenjima.
- Nekada imam osjećaj da vodim momčad iz Engleske. Ja treniram klub iz Litve koji je nakon pet godina u nekom europskom natjecanju. Moje mišljenje je da smo danas zaslužili više gledatelja na tribinama. Osvojili smo Kup, na pragu smo osvajanja lige i igramo Europu - izjavio je Sopić nakon utakmice.
Naglasio je kako je utakmica protiv norveškog kluba bila sramota za norveški nogomet.
- Želimo pobjede protiv Bešiktaša, Brightona, Branna? Svi mogu imati mišljenje, a ja imam mišljenje da je jučer bila sramota. Samo su norveški novinari bili tu. Po meni je to sramota za litavski nogomet. Možda bi netko drugi rekao da je to normalno - oštro je komentirao.
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