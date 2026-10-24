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OBRAČUN S NOVINARIMA

Sopić bez dlake na jeziku: Ovo je sramota za litavski nogomet

Piše Issa Kralj,
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Sopić bez dlake na jeziku: Ovo je sramota za litavski nogomet
Foto: Peter Cziborra
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Samo su norveški novinari bili tu. Po meni je to sramota za litavski nogomet. Možda bi netko drugi rekao da je to normalno, rekao je Sopić

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Kauno Žalgiris došao je do drugog uzastopnog poraza u Konferencijskoj ligi. Momčad Željka Sopića izgubila je od norveškog Brann Bergena s visokih 4-1, a hat-trick u gostujućoj momčadi zabio je Noah Holm. 

Nakon poraza Sopićeva momčad nalazi se na posljednjem mjestu Konferencijske lige, natjecanja kojeg su izborili prvi puta u povijesti. Hrvat se nakon utakmice u svom stilu obračunavao s novinarima jer se nije slagao s njihovim mišljenjima. 

- Nekada imam osjećaj da vodim momčad iz Engleske. Ja treniram klub iz Litve koji je nakon pet godina u nekom europskom natjecanju. Moje mišljenje je da smo danas zaslužili više gledatelja na tribinama. Osvojili smo Kup, na pragu smo osvajanja lige i igramo Europu - izjavio je Sopić nakon utakmice. 

Naglasio je kako je utakmica protiv norveškog kluba bila sramota za norveški nogomet. 

- Želimo pobjede protiv Bešiktaša, Brightona, Branna? Svi mogu imati mišljenje, a ja imam mišljenje da je jučer bila sramota. Samo su norveški novinari bili tu. Po meni je to sramota za litavski nogomet. Možda bi netko drugi rekao da je to normalno - oštro je komentirao. 

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