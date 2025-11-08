Sopić bez milosti! Zamijenio je igrača nakon samo 27 minuta...

Nogometaši Hajduka su ušli u derbi 13. kola Hrvatske nogometne lige. Nakon samo pet minuta, Poljud je eruptirao u oduševljenju nakon što je Filip Krovinović doveo "bijele" u vodstvo protiv Osijeka. Novi trener Osijeka, Željko Sopić, nije bio zadovoljan onime što je vidio na travnjaku.

Podsjetimo, bivši trener Rijeke debitirao je na klupi 'bijelo-plavih' u remiju protiv Hajduka u 12. kolu, a naslijedio je Simona Rožmana u teškoj situaciji. Naime, Osijek je uoči utakmice na Poljudu bio na posljednjem, 10. mjestu HNL-a, što je jasno, debelo ispod apetita momčadi iz grada na Dravi.

Split: Hajduk i Osijek sastali se u 13. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Sime Zelic/PIXSELL

Ipak, njegova momčad nije dobro ušla u utakmicu na Poljudu. Hajduk je rano poveo i bio konkretniji, zbog čega se u 27. minuti Sopić odlučio na nesvakidašnji potez. Iz igre je izvadio Oleksandra Petrusenka, koji nije bio ozlijeđen. Zamijenio ga je Stanislav Šopov, a snimku možete pogledati OVDJE.

Iako rijetki treneri prakticiraju ovakve zamjene, rano u prvom poluvremenu, Sopiću nisu strane. Svojevremeno, kada je bio na klupi Rijeke, nakon pola sata igre izvadio je Franju Ivanovića i Marca Pašalića, tada najveće zvijezde kluba.