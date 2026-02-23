Obavijesti

STIGLO I PRIOPĆENJE KLUBA

Sopić na odlasku poručio: Sad je najvažnije da Osijek ozdravi. O uvijetima nismo pričali...

Piše Domagoj Vugrinović,
Sopić na odlasku poručio: Sad je najvažnije da Osijek ozdravi. O uvijetima nismo pričali...
Osijek i Rijeka sastali se u 20. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

Klub je potom na službenim stranicama objavio kako je nakon razgovora s predsjednicom Alexandra Végh na Opus Arena dogovoren sporazumni raskid ugovora

Željko Sopić više nije trener Osijeka. Nakon loših rezultata u prvenstvu klub je odlučio povući potez i promijeniti trenera, a Sopić je momčad ostavio na začelju ljestvice s osvojenih osam bodova u 12 utakmica, uz jednu pobjedu, pet remija i šest poraza.

Klub je potom na službenim stranicama objavio kako je nakon razgovora s predsjednicom Alexandrom Végh na Opus Areni dogovoren sporazumni raskid ugovora. Time je završio Sopićev kratki mandat koji je započeo krajem listopada prošle godine, kada je na klupi naslijedio Simona Rožmana. Nova uprava procijenila je da je potrebna promjena kako bi se momčad pokrenula i počela skupljati bodove za bijeg sa začelja. Klub mu je zahvalio na trudu i poželio sreću u nastavku karijere.

Nakon razlaza oglasio se i sam Sopić u izjavi za Germanijak.

- Razgovarali smo u četiri oka, razgovor je bio više nego korektan. Nismo pričali o uvjetima jer je to definirano ugovorom već o aktualnoj situaciji. Rekao sam joj da sam u ovoj priči najmanje bitan ja, da je najvažnija stvar da klub što prije ozdravi. Oni koji me poznaju, znat će o čemu pričam. Od sveg srca želim Osijeku sve najbolje, da se izbore za ostanak u ligi i krenu putem ozdravljenja. Ovo je takav posao... Dao sam sve od sebe, ali nekada ne ide - rekao je.

