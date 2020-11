Sopić: Wolfsberger je 'voda'! A Dinamo će opet osvojiti skupinu

Mislim da bi bilo žalosno da Dinamo ne pobijedi jednu srednju austrijsku momčad, Zagrepčani će opet dohvatiti europsko proljeće. A Gvardiol je materijal za najveće svjetske klubove, kaže Željko Sopić

<p>Dinamo je u 4. kolu Europske lige svladao (3-0) Wolfsberger, tako učvrstio vodeću poziciju u skupini K. Zagrepčani su pružili najbolju europsku partiju ove sezone, do sigurne pobjede stigli golovima Majera, Petkovića i Ivanušeca. Hrvatski prvak sada je na korak do novog plasmana u europsko proljeće.</p><p>- Iskreno, mislim da bi bilo jako žalosno da nismo pobijedili jednu ipak srednju austrijsku momčad. Dinamo je puno bolja momčad od Wolfsbergera, to je u svakom trenutku bilo jasno. Da, "modri" su malo bojažljivo krenuli u utakmicu, ali brzo je sve došlo na svoje - kaže Željko Sopić, pa nastavlja:</p><p>- Možda će ovo zvučati ružno, ali Wolfsberger je u odnosu na Dinamo - "voda". Momčad bez boje, mirisa i okusa, na kraju su i dobro prošli. Osobno mi je jako drago što Dinamo i četvrtu europsku utakmicu nije primio gol, to je kapital na kojem se gradi budućnost. Zagrepčanima sada još bod treba za prolazak dalje, a i ovih osam bodova može biti dovoljno za plasman u europsko proljeće. </p><p>Željko Sopić je nastavio...</p><p>- Ma s ovakvom igrom, formom i samopouzdanjem, Dinamo će u posljednje dvije utakmice dohvatiti i više od tog jednog boda. Najvažnije je bilo da protiv Wolfsbergera "modri" prvi zabiju, čim se to dogodilo sve je bilo gotovo. Bilo je samo pitanje trenutka kada će Dinamova superiorna kvaliteta u odnosu na Austrijance doći do poptunog izražaja.</p><p>Jeste li se plašili da će sve krenuti po zlu nakon brojnih promašaja iz prvog poluvremena?</p><p>- Inače se znam plašiti takvih stvari, ali u ovoj utakmici nisam ni najmanje strahovao. Kažem, bila je evidentna razlika u kvaliteti, ma u svakom primanju lopte se vidjelo da je Dinamo kvalitetniji, lucidniji i ozbiljniji. Jako me veseli što su uz junaka Arijana Ademija fantastično odigrali Joško Gvardiol i Lovro Majer, dva mlada domaća dečka.</p><p>Vi ste godinama igrali u Bundesligi, tamo će ubrzo i mladi Gvardiol...</p><p>- To je sigurno zahtjevna liga, pogotovo po pitanju duela i fizike, ali Gvardiol je u tom pogledu pravi. On se ne povlači kada se krene igrati žestoko, već samo ide naprijed, gazi još jače. Naravno, u Leipzigu mu neće biti lako, gledao sam ih u Ligi prvaka, ali on je sigurno profil i materijal braniča za najveće svjetske klubove.</p><p>Konačno je zabio i Bruno Petković...</p><p>- Iskreno, mogao je i u onoj prvoj šansi puno jednostavnije reagirati, ali da mu je to ušlo svi bi pričali i sipali hvalospjeve na taj njegov potez. Ovaj će mu gol biti važan za samopoudanje, napadaču su uvijek potrebni golovi. Vjerujem da će se sada još više dići, iako je već i u Osijeku pokazao znatan napredak u odnosu na prijašnje igre.</p><p>Vjerujete li da će Dinamo još jednom do europskog proljeća?</p><p>- Ma da, kako ne? Pa Dinamo još nije dobio gol u četiri utakmice Europske lige, bilo bi jako glupo sada navlačiti nekakav pesimizam. Ma 100 posto sam siguran da će Dinamo prezimiti, čak sam prilično uvjeren da će "modri" opet biti najbolji u svojoj skupini - završio je Sopić.</p>